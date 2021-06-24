Odunpazarı’ndan “Dijital Dönüşüm E-İmar Sistemi”

Odunpazarı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Yazılım Geliştirme ve Destek Birimi tarafından desteklenen “Dijital Dönüşüm Eİmar Sistemi” ile Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen iskân, ruhsat ya da proje kontrol gibi süreçler dijital olarak yürütülebilecek.

Odunpazarı Belediyesi, katılımcı belediyecilik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Odunpazarı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından desteklenen Dijital Dönüşüm Eİmar Sistemi için Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi, Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, yapı denetim firmalarının yanı sıra Odunpazarı Belediyesi’nin ilgili müdürlüklerinin personeli katıldı.

Toplantıda Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen süreçlerin dijital ortama taşınmasını amaçlayan sistem ile ilgili bilgi verildi. Bu dijital sistem ile Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen iskân, ruhsat ya da proje kontrol gibi süreçler dijital olarak yürütülebilecek. Dijital Dönüşüm Eİmar Sisteminin test edildiği toplantıda, fikir alışverişinde bulunuldu. Yazılım Geliştirme ve Destek Birimi katılımcıların önerilerini de dinleyerek notlar aldı.



“Örnek bir imar sistemi oluşturalım”

Toplantıda konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Dijital Dönüşüm Eİmar Sistemini katılımcılar ile birlikte test etmek istediklerini söyledi. Bu nedenle bir araya geldiklerini belirten Başkan Kurt, “Dijital Dönüşüm Eİmar Sisteminin daha iyi olması için birlikte karar verelim istedik. Arkadaşların sistemi anlatan sunumunu birlikte izleyeceğiz. Eleştirilerinizi bekliyoruz. Temel amacımız yılsonuna kadar bu sistemin tamamen uygulanabilir hale gelmesi. Bu sistemi bürolarınızda, işyerlerinizde, kendi aranızda değerlendirin. Herhangi geliştirilmesini düşündüğünüz bir nokta var ise katkı sunun; tamamlayalım ve örnek bir imar sistemi oluşturalım. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

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