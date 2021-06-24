ESOGÜ Tıp Fakültesi'nden bir ilk ESOGÜ'de epikardiyal ablasyon tedavisi ile ölümcül bir ritim bozukluğu olan ventriküler taşikardi olan hastaya müdahale edildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda Eskişehir’de ilk defa uygulanan bir tedavi ile ölümcül rahatsızlık geçiren bir hasta hayata döndürüldü.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’na bağlı Kateter Laboratuvarı’nda kalp kasılma oranı yüzde 15 ve yoğun kalp içi kan pıhtısı olan bir hastaya müdahale edildi. Ölümcül bir ritim bozukluğu olan ventriküler taşikardi nedeniyle uygulanan epikardiyal ablasyon (yakma) tedavisi ile hastanın hayatı kurtarıldı. Göbekten girilerek uygulanan ve yaklaşık 6 saat süren operasyon, Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Ulus tarafından Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferda Yaman’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Tedavi sonrasında hasta, tekrar bir ritim bozukluğu ya da işleme bağlı herhangi bir problem olmaksızın 8’inci gününde taburcu edildi. Kalp kasılması çok zayıf ve yoğun kalp içi kan pıhtısı olan hastada ventriküler taşikardi nedeniyle epikardiyal ablasyon işleminin uygulanmasının Eskişehir’de ilk olduğunu belirten Prof. Dr. Taner Ulus, Kateter Laboratuvarı’nda ölümcül ritim bozuklukları olan hastaların başarı ile tedavilerinin yapıldığını ifade etti.

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