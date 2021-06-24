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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversitesi öğretim üyesinden uluslararası başarı

İHA

Anadolu Üniversitesi öğretim üyesinden uluslararası başarı

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Emre Ünlenen, Uluslararası Mikrotonal Gitar Yarışması'nda “Sarı Gelin” türküsüyle birincilik ödülünün sahibi oldu.
Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen ve mikrotonal gitar müziğinin ödüllendirildiği dünyadaki tek yarışma olan 'Uluslararası Mikrotonal Gitar Yarışması’nın sonuçları 19 Haziran’da düzenlenen törenle açıklandı. 5'inci Uluslararası Mikrotonal Gitar Yarışması’nda, İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nin düzenlediği etkinlikte bestecilik ve düzenleme kategorisindeki eserleri; Grammy ödüllü müzisyen John Schneider, Atanas Ourkouzounuv, Bekir Küçükay, Fernando Perez, Jürgen Ruck, Kağan Korad, Mak Grgic, Safa Yeprem, Tolgahan Çoğulu ve Tufan Kurdoğlu’nun da yer aldığı on kişiden oluşan uluslararası bir jüri değerlendirdi.

“Sarı Gelin, Anadolu ve Kafkas coğrafyasında pek çok etnik kültürün sahip çıktığı bir türkü”
Katılımcıların eserlerini ayrıntılı olarak tanıttığı etkinliğin sonunda "Sarı Gelin" türküsüyle birincilik ödülünü kazanan Doç. Emre Ünlenen, eserini şu sözlerle tanıttı:
“Sarı Gelin, Doğu Anadolu ve Kafkas coğrafyasında pek çok etnik kültürün sahip çıktığı bir türküdür. Bu çalışmamda Azerbaycan halk müziği varyantını, Türkiye varyantıyla bir arada kullanmaya özen gösterdim. Her ne kadar ritmik yapıları değişik olsa da Türk bir gitaristin çocukluğundan beri duyduğu melodiyi alıştığı şekilden farklı yorumlaması mümkün olmazdı. Eserin otantik yapısını koruyabilmek için olabildiğince sade bir düzenleme yapmaya gayret ettim. Bu süreçte Azerbaycanlı balaban sanatçısı Alafsar Rahimov ile çalıştım. Kendisine gösterdiği nezaket dolu iş birliği ve bu video çalışmasının oluşmasında referans olan müzik kaydı için şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Türk müziği üzerine engin bilgisiyle beni yönlendiren Türk Müziği danışmanım Esra Berkman'a da ayrıca teşekkür ediyorum.”
Tolgahan Çoğulu’nun 2016 yılında başlattığı Uluslararası Mikrotonal Gitar Yarışması, gitar klavyesine ek perdelerin eklenmesiyle elde edilen mikroton sesler sayesinde, Türk Müziği eserlerinin klasik gitar teknikleriyle buluşturulmasına olanak sağlıyor. Böylece yepyeni bir repertuvarın müzik dünyasına kazandırılması hedefleniyor.

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