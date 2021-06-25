Faydalı model başvurusunda Eskişehir geride

Türk Marka ve Patent Kurumu (TÜRKPATENT), Mayıs2021 dönemi iller faydalı model başvuru sayısı dağılımını paylaşırken, verilerde Eskişehir'den mayıs ayında sadece 2 tane başvuru yapıldığı görüldü.
Açıklanan verireler göre; Eskişehir’den mayıs ayında sadece 2 faydalı model başvurusu kayıt edildi. Ocak ayında 6, şubatmartnisan aylarında 3 er başvuruda bulunduğu kente ocakmayıs aylarında toplamda 17 faydalı model başvurusu yapıldı.
Öte yandan faydalı model başvurusunda Türkiye’de çok geride kalan Eskişehir, coğrafi olarak bulunduğu İç Anadolu bölgesinde bulunan iller arasında da geride bulunuyor. Bölgede en çok faydalı model başvurusu ise başkent Ankara’dan toplam 182 olarak gerçekleştirirken, Eskişehir, Kayseri ve Konya’dan da geride kaldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.