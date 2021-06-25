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(ÖZEL) Kısıtlama günlerinde alınan kilolardan kurtulma çabası Sağlığı bozmadan bitkisel ürünlerle kilo vermenin ipuçları Pandemiden sonra zayıflamada bitkisel ürünler de tercih ediliyor

İHA

(ÖZEL) Kısıtlama günlerinde alınan kilolardan kurtulma çabası Sağlığı bozmadan bitkisel ürünlerle kilo vermenin ipuçları Pandemiden sonra zayıflamada bitkisel ürünler de tercih ediliyor

Koronavirüs dönemindeki kısıtlama günlerinde uzun süre evde kalarak kilo alan vatandaşlara başka hastalıklara yakalanmadan, metabolizmayı hızlandırarak ve bitkisel ürünleri kullanarak zayıflamanın ipuçları verildi.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid19) nedeniyle zaman zaman uygulanan sokağa çıkma yasakları, insanları evlerine kapattı. Uzun süre evde hareketsiz kalmak ve plansız abur cubur tüketiminin sonucunda insanlar, aldıkları kilolarla baş başa kaldı. Pandemide kilo alan vatandaşlar, artık aldıkları fazla kiloları vermenin yollarını arıyor. Bazı vatandaşlar kilo vermek için tıbbi yollara başvururken, bazıları ise doğal yöntemleri tercih ediyor. Vatandaşların kilo vermeye çalışırken sağlığından olmaması için bazı bitkisel ürünlerden bahseden aktar Tuncay Tezcan, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan doğal yollarla nasıl kilo verilebileceğini anlattı.

“Pandeminin bu aşamasında kilo vermek isteyenler çok”
Uzun yıllardır Eskişehir’de aktarlık yapan Tuncay Tezcan, kısıtlamanın kalkmasıyla beraber insanların kilo vermek amacıyla kendilerine geldikleri belirtti. Tezcan, “Uzun süredir bütün dünyayı etkisi altına alan Covid probleminden dolayı zaman zaman uzun, zaman zaman kısa süreli kapanmalar yaşadık. Bu kapanmalarda ister istemez bazı vatandaşların hareketsizlikten kaynaklı olarak kilo problemleri ortaya çıktı. Şimdi açılmalar başladı. Aşılanma çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bahar geldi, yaz geldi, tatil mevsimi, düğünler falan var. Şu anda vatandaşlarımızın en büyük derdi fazla kiloları. Hemen koşarak geliyorlar. İşte ‘haftaya düğünümüz var, tatile gideceğiz, yazlıklarımızı giyeceğiz ama geçen seneki yazlıkları olmuyor. Bize bu kilolarımızla ilgili kısa sürede nasıl yardımcı olabilirsiniz? Hemen bu fazla kiloları nasıl atabiliriz? Nasıl kısa sürede zayıflayabiliriz?’ diye. Burada zayıflamak insanların en büyük hayalleri tabi” şeklinde anlattı.

“Sağlığı bozmadan ayda 35 kilo verilebilir”
Zayıflamaya çalışırken başka hastalıklara yakalanabileceğini, bu yüzden daha doğal yolların tercih edilmesi gerektiğini aktaran Tezcan, “Fazla kilolarımızdan kurtulurken en önemli şey bunu sağlığımızı bozmadan, metabolizmamızı zayıflamadan, bağışıklık sistemine zarar vermeden yapılmak. Özellikle salgın döneminde ‘zayıflayalım’ derken bağışıklık sistemini düşürüp tekrar farklı hastalıklara yakalanmamak lazım. O yüzden hızlı bir şekilde değil, ancak zamanla sağlıklı zayıflatabilecek farklı ürünlerimiz var. Bitkisel çaylarımız var. Onları tavsiye etmek isteriz. Bunları düzenli bir şekilde günlük 13 bardak içerek fazla kilolardan kurtaran, metabolizmayı daha hızlı çalıştırarak ve sindirim problemlerini hızlandırarak zayıflamayı kolaylaştıracak ürünlerimiz var. En önemli kuralımız; zayıflayalım ama zayıflarken de metabolizmamızı ve sağlığımızı bozlamayalım. Vatandaşlarımızın bazı özel bitkilerden belli oranda karıştırarak çaylarını hazırlamalarını istiyoruz. Bunları da düzenli olarak günlük 23 bardak içerek yapmalarını ve bu sayede yavaş yavaş aylık 34 kilo civarında zayıflamalarını tavsiye ediyoruz” diyerek zayıflamak isteyen kişilere bazı önerilerde bulundu.

Zayıflatan bitkisel ürünler
Aktar Tuncay Tezcan, zayıflatan bazı özel bitikleri şöyle sıraladı:
“Zayıflatan ürünlerimiz arasında çeşitli bitkilerimiz var. Biberiye, funda yaprağı, yeşil çay, yaseminli yeşil çaylarımız var. Özellikle tarçın gibi zayıflamada şeker dengesini koruyabilmek için, açlık şekerini dengeleyebilmek için ürünlerimiz var. Sirkeli sular tavsiye ediyoruz. İnsanların böyle özel bitkileri belli oranda karıştırarak çaylarını hazırlamalarını istiyoruz.”
Öte yandan aktar Tuncay Tezcan, zayıflamaya yardımcı bitkisel ürünler için ayda 50 TL’den bile daha az harcama ile sonuca ulaşılabileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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