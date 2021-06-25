Sivrihisar için ortak projeleri konuştular

Eskişehir’de görev yapan Sivrihisarlı muhtarlar, Sivrihisarlılar Derneği’ni ziyaret ettiler ve ortak projelerle ilgili yapılacak çalışmaları görüştüler.

Eskişehir’de görev yapan 71 Evler Mahallesi Muhtarı Veysel Gaznepoğlu, Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akıl, Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Akın Günyüzü, Erenköy Mahallesi Muhtarı Osman Çalış, Eskişehir’de faaliyet gösteren Sivrihisarlılar Derneği’ni ziyaret ettiler ve yapılacak ortak projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

Sivrihisarlı muhtarlar ziyaret ile ilgili yaptıkları ortak açıklamada, ‘’Sivrihisarlı hemşerilerimizle önümüzdeki günlerde, Eskişehir ve Sivrihisar’da yapılacak etkinlikleri gözden geçirdik. Sivrihisarlılar olarak Eskişehir ve Sivrihisar’da yapacağımız etkinlikleri ortaklaşa birlikte yürüteceğiz. Amacımız, Sivrihisar ilçemizin her yönünü tanıtmak ve birliktelik oluşturmaktır. Bu dernekte, vaktimizin müsait olduğunda Sivrihisarlı hemşerilerimizle birlikte oturup, sohbet edip kaynaşacağız. Sivrihisarlılarla devamlı iletişim içinde bulunacağız ve ilerleyen günlerde ortak projeler geliştireceğiz’’ dediler.

Sivrihisar Sosyal Kültürel ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan ise ziyaretten memnun olduğunu belirterek, ‘’Ziyaretimize gelen ve Eskişehir’de görev yapan Sivrihisarlı muhtarlarımızla her konuda karşılıklı fikir alışverişin de bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımızla, samimi sohbet imkânı bulduk ve kaynaştık. Ziyaretimize gelen muhtarlarımız, derneğimize üye oldular’’ dedi.

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