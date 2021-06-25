Başıboş atlar yine sahnede Birçok kazaya sebep olan atlar havaların ısınmasıyla tekrardan görülmeye başlandı

– Eskişehir’de daha önce de birçok trafik kazasına sebep olan başıboş atlar, havaların ısınmasıyla birlikte tekrardan görülmeye başlandı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kentin bazı mahallelerinde, park ve bahçelerinde görülen başıboş gezen atlar, vatandaşı da sürücüleri de tedirgin ediyor. Geçtiğimiz senelerde yaralamalı, maddi hasarlı birçok kazaya sebep olan atlar, gün boyu sürekli yer değiştirip yeşil alanlarda karınlarını doyurmaya çalışıyor.

Birçoğunun sahipli olduğu belirtilen başıboş gezen atların yola yakın yerde gezmeleri ve sık sık trafiğin yoğun olduğunu bölgelerden geçmesi muhtemel kazalar konusunda endişe uyandırıyor. Son olarak 71 Evler mahallesinde yoğun olarak gözlenen atlar, bölge sakinleri ve o çevredeki yolları kullanan sürücüleri kaygılandırırken, soruna çözüm bulunması isteniyor.

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