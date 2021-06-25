İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçeye gelen ve kanser vakalarının erkenden teşhis edilmesi amacıyla oluşturulan Mobil Kanser Tarama TIR’ını ve sağlık çalışanları ziyaret etti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip, İnönü ilçesinde haziran ayı sonuna kadar tarama gerçekleştirecek. Başkan Bozkurt olan Mobil Kanser Tarama TIR’ını ve çalışan sağlık personelini ziyaret etti. İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Suat Uzun’dan bilgi alan ve teşvik amacıyla test yaptıran Başkan Bozkurt, ilçe sakinlerine kanserin erken teşhis edilmesinin önemini hatırlatarak haziran ayı sonuna kadar gerekli tetkiklerini yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Başkan Bozkurt’un gerçekleştirdiği ziyarette, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Suat Uzun, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kanser vakalarında erken teşhisin hayati öneme sahip olduğunu belirterek kanserin erken tanı ile üstesinden gelinebilen bir hastalık olduğunu söyledi. Halkın kanser taraması için geç kalmaması gerektiğini belirten Uzun, "Hafta başından bu yana ilçemizde bulunan mobil kanser tarama tırında yaklaşık 100 vatandaşımıza test yapıldı. Kanser ne kadar erken teşhis edilirse bu işin tedavisinin o kadar kısa sürede yapılması mümkün. Bu anlamda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

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