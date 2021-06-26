Eskişehir’de leyleklerin görsel şöleni Kırsalda vakit geçiren leylekler adeta doğayla bütünleşti

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Eskişehir kırsalında görüntülenen leylek sürüsü, hem gökyüzünde hem karada görsel şölen oluşturdu.

Eskişehir’de Seyitgazi yolu kenarındaki kırsal alanda vakit geçiren leylek sürüsü, keyfine doyumsuz manzaraların yaşanmasına sebep oldu. Grup halinde çiçeklerin arasında konaklayan leylekler, adeta doğayla bütünleşti. Bazı anlarda toplu halde kanatlanarak uçan kuşlar, görenleri kendilerine hayran bıraktı. Gökyüzünde de bir arada uçarak görsel şölen oluşturan leylek sürüsü, objektiflere yansıdı.

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