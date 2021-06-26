Eskişehir´de YKS heyecanı

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Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de Yükseköğretim Kurumları Sınavı´na (YKS) giren öğrenciler salonlara girişte uzun kuyruklar oluşturdu. Adaylar salonda ter dökerken, aileleri ise dışarıda büyük heyecan yaşadı. Kapılar kapandıktan sonra gelen adaylar ise içeri alınmadı.

Koronavirüs tedbirleriyle yapılan YKS'nin ilk oturumu başladı. Sınav nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanmaması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kavşaklarda tedbir aldı. Saat 10.15´te başlayan ilk oturum için sınav merkezlerine giden adaylar, girişte kuyruk oluşturdu. Zaman zaman sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Görevliler, adayları ve ailelerini sık sık koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı. Sınava Osmangazi Üniversitesi Meşelik yerleşkesinde giren adaylar belgeleri kontrol edilerek içeri alındı, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Ayrıca adaylar okula girerken el dezenfektanı kullandı. Saat 10.00´da sınav merkezlerinde kapılar kapatılırken, geç gelen adaylar ise içeri alınmadı.

Öğrenciler salonda ter dökerken, aileler ise onları dışarıda bekledi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2021-06-26 11:12:54



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