Kaçak göçmenleri İstanbul'dan alıp 'yurt dışı' diye Eskişehir'e bırakmışlar

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in İnönü ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye´ye geldikleri tespit edilen 34 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin, İstanbul´dan insan kaçaklarınca alınıp, 'Yurt dışına götüreceğiz' denilerek, Eskişehir´e bırakıldığı ortaya çıktı.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnönü ilçesine bağlı Dutluca Mahallesi´ndeki eski taş ocağı mevkisinde, çok sayıda kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan aramalarda, ağaçların arasına saklanan 6´sı kadın, 12´si çocuk 34 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi´ne teslim edilirken, `Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na muhalefet´ suçundan toplam 104 bin 412 lira ceza uygulandı.
Kaçak göçmenlerin, insan kaçakçıları tarafından İstanbul´dan otobüsle alınarak, `Sizi yurt dışına götürüyoruz´ denilip, Eskişehir´e bırakıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler aranıyor. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir
2021-06-26 12:48:50
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