Eskişehir'de sıcaklıklar 35'li derecelere ulaşıyor

Bütün yurtta olduğu gibi Eskişehir'de de hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor.

Önceki haftalarda sürekli yağışlı havaların etkisi altında olan ve sıcaklıkların düşük seyrettiği Eskişehir artık iyice ısınmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir 3.Bölge Müdürlüğü'nün bugünkü tahminlerine göre, Eskişehir'in de bulunduğu bölgede bugün sıcaklıklar 2 ile 4 derece seviyesinde artacak. Havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, rüzgarın kuzey ve batılı yönlerden gündüz saatlerinde orta kuvvette, gece ise hafif eseceği tahmin ediliyor. Yapılan tahminlere göre en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi'de, en düşük hava sıcaklığı ise 26 derece ile Mihalıççık'ta olması bekleniyor.

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