Tatilcilerin tercihi; ‘Paraşüt kumaşlı çanta’

Seyahat edecek vatandaşlar, eşyalarını korumak için daha çok paraşüt kumaşlı çantaları tercih ediyor.

Yaz aylarının gelmesiyle tatil sezonu açıldı. Evlerinden belli bir müddet ayrı olup seyahat edecek vatandaşlar hazırlıklarına başladı. Sezonun açılmasının ardından tatil esnasında zarar görebilecek bazı özel eşyaların korunması da önem kazanıyor. Eşyaları korumanın en basit ve etkili yolu ise su geçirmeyen çok yönlü çantalar. Su geçirmeyen ve zarar alması diğerlerine göre daha zor olan paraşüt kumaşlı çantaların satışında son zamanlarda artış yaşanıyor.

Çanta satışı yapan dükkânda çalışan Merve Bulut, paraşüt kumaşlı çantalar hakkında bilgi verdi. Bulut, özellikle tatilcilerin eşyalarını sudan korumak için tercih ettiklerini anlatırken fiyat aralığı hakkında da bilgi verdi. Merve Bulut, “Bu sezon en çok paraşüt kumaşlı ve yıkanılabilir kumaşlı ve baget tarzı çantalar gidiyor. Paraşüt kumaşlılar ama biraz daha fazla tercih ediliyor özellikle tatile veya kampa gidecek vatandaşlar tarafından. Bunun sebebi ise yıpranmaları diğerlerine göre zor, kullanışlı, daha çok bölümü var. Şunu diyebilirim ki bu çanta ile denize giden tatilcilerin hiçbir eşyası ıslanmıyor çünkü içine gerçekten çok zor su geçiriyor. Paraşüt kumaşlı su geçirmeyen çantaların fiyatları 50 liradan başlıyor 200 liraya kadar çıkabiliyor. Onun dışında günlük hayatta en çok tercih edilen çanta baget tarzı çantalar” diye konuştu.

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