Başkan Kurt taziye evi çalışmalarını inceledi

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Odunpazarı Belediyesi’nin Kireç Mahallesi’nde hayata geçirdiği taziye evi yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yakından takip eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, taziye evini incelemek için Kireç'e gitti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yerel seçim kampanya döneminde Sevinç, Çavlum, Ağapınar ve Kireç Mahallelerine taziye evi yapılacağına dair Odunpazarlılara söz vermişti. Başkan Kurt, hemşerilerine verdiği sözü tutuyor. Kireç Mahallesi’nde taziye evinde çalışmalar devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce inşa edilen yapıda, muhtarlık, köy konağı ve doktor odası yer alacak. 360 metrekare alana kurulan taziye evinde çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Taziye evinin çalışmalarını yakından takip eden Başkan Kurt, çalışmaları yerinde görmek için Kireç Mahallesine gitti. Taziye evinde denetimlerde bulunan Başkan Kurt, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Kazım Kurt, taziye evinin Kireç Mahallesi’ne hayırlı olmasını diledi.

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