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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivrihisar Kilim Müzesi ödüle layık görüldü

İHA

Sivrihisar Kilim Müzesi ödüle layık görüldü

Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması El Sanatları ve Zanaat Müzeleri Dalında Sivrihisar Kilim Müzesi ödüle layık görüldü.
2020 yılında Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü tarafından yürütülen proje ile geçmişten geleceğe aktarılması Somut Olmayan Kültürel Mirası gün yüzüne çıkartılması adına açılan ve Türkiye’de ilk ve tek olan Sivrihisar Uygulamalı Kilim Müzesi ödüle layık görüldü. Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması’nda El Sanatları ve Zanaat Müzeleri kategorisinde Sivrihisar Uygulamalı Kilim Müzesi ödüllendirildi.
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Kilim Geçmişten Geleceğe Atılan Bir Düğümdür” diyerek “Nesilden nesile tarihimizi ve unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi aktarabilmek adına ekip arkadaşlarımızla birlikte 2020 yılında açmış olduğumuz Kilim Müzesi, Türkiye’de İlk ve Tek Sivrihisar Uygulamalı Kilim Müzesi oldu. Kilim geçmişte büyüklerimizin duygularını, yaşamlarını, sevinçlerini, hüzünlerini aktardıkları bir araç olmuş. Biz de bu değerlerimizin kaybolmaması ve o hikâyeleri gelecek nesillere aktarabilmek adına Kilim Müzemizi açtık. Tarihi Kentler Birliğine bizi bu ödüle layık gördükleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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