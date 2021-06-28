Odunpazarı’na Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışmasından 3 ödül

Odunpazarı Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen “Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışmasında” iki dalda 3 ödül aldı.

Odunpazarı Belediyesi, TKB tarafından iyi müzecilik örneklerini özendirmek, koruma bilinci yaratma ve müzeler arasında işbirliğini geliştirmek için düzenlenen ‘Müze Özendirme Yarışmasında’ 2 dalda 3 ödül aldı. Odunpazarı Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışmasında El Sanatları ve Zanaat Müzeleri kategorisinde Ahşap Eserler Müzesi ve Cam Sanatları Merkezi ile Koleksiyon ve Arşiv Müzeleri kategorisinde ise Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi ile ödüle layık görüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışmasında Odunpazarı Belediyesi müzelerinin ödül almasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. “Odunpazarı’nı tarihin, bilimin ve kültürün merkezi yapma iddiamızı sürdürüyoruz. Odunpazarı Tarihi Bölge, tarihin, yaşamın ve kültürün iç içe olduğu bir yer. Odunpazarı’na yeni müzeler, sanat evleri açmaya devam edeceğiz. Çalışmalarına devam ettiğimiz Devrim Erbil Sanatevi’nin de yakın zamanda açılışını yapacağız” diyen Başkan Kurt, aynı yarışmada Odunpazarı Belediyesi ile El Sanatları ve Zanaat Müzeleri kategorisinde Sivrihisar Uygulamalı Kilim Müzesi ile ödül alan Sivrihisar Belediyesini tebrik etti.

Ödüller, TKB’nin İstanbul’da gerçekleştirilen 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı sonrasında düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

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