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Eskişehirspor kongresinde Trabzonspor’a sitem Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu: “Trabzonspor taraftar kitlesinde handikaplı duruşumuz var” Eskişehirspor Divan Kurulu Üyesi Fatih Baturaygil: “Trabzonspor’u cumhurbaşkanımız hariç herkes aradı”

İHA

Eskişehirspor kongresinde Trabzonspor’a sitem Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu: “Trabzonspor taraftar kitlesinde handikaplı duruşumuz var” Eskişehirspor Divan Kurulu Üyesi Fatih Baturaygil: “Trabzonspor’u cumhurbaşkanımız hariç herkes aradı”

Eskişehirspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda yönetime yine aday çıkmadı. Divan kurulu, Trabzonspor'un şike iddialarının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekerken, bordomavili ekibe dosyanın kapanması için bir teklif daha yapıldığını açıkladı.
Eskişehirspor'da yönetim krizi devam ediyor. 11 Haziran'da gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, başkanlığa aday çıkmaması nedeniyle ertelenmişti. Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde düzenlenen olağanüstü kongrede yine yönetim kurulu adayı çıkmadı. Divan Kurulu'nun transfer tahtasını açması için 4'ü FIFA'da olmak üzere 27 dosyayı kapatması gerekirken, Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu ve kurul üyesi Fatih Baturaygil konu hakkında açıklamalarda bulundu. Divan Kurulu Başkanı Çelikoğlu, kapatılması gereken dosyaların içerisinde en kritik olanının Trabzonspor dosyası olduğunu ve bordomavili camianın Eskişehirspor’a karşı tavır aldığını iddia etti.

"Trabzonspor taraftar kitlesinde handikaplı duruşumuz var”
Eskişehirspor’u şike yapmakla suçlayan Trabzonspor’da taraftar kitlesinin kulübe karşı olumsuz tavır aldığına değinen Çelikoğlu, “Kesinlikle bir şike olayına karışmadık. Trabzonspor uzun yıllar şampiyon olduktan sonra daha olmamış bir takım. O yıl şampiyonluğa belki yakındı. Bizi hiçbir takım ilgilendirmez. Kim şampiyon olursa olsun, kim küme düşerse düşsün biz sporumuzu kendimize yakışan şekilde yapan bir takım olduk. Maalesef bize kötü bir yafta takınıldı. Hem tahkim kurulundan hem hakimlerden aklandık ama Trabzonspor taraftar kitlesinde böyle bir handikaplı duruşumuz var. İnşallah süper ligde oluruz ve onlarla tekrar karşılaşırız. Bizim durumumuzu daha iyi anlarlar. Taraftarı karşılarına almamak için bize direnç gösteriyorlar” diye konuştu.

Divan Kurulu Üyesi Fatih Baturaygil: "Trabzonspor’u cumhurbaşkanımız hariç herkes aradı”
Kongrede söz alan Divan Kurulu Üyesi Fatih Baturaygil, Trabzsonspor’la çok sayıda görüşme gerçekleştiğinin ve kulübe yeni bir teklif götürdüklerinin altını çizerek, "Bize en sıkıntı çıkartan nokta, Trabzonspor oldu. Trabzonspor halkı bizi şampiyon olamamalarının sebebi olarak görüyor. İnanın Trabzonspor’u cumhurbaşkanımız hariç herkes aradı. Bakan seviyesinde dahi arandı ama Trabzon halkı ve yönetiminin bize çok büyük bir tavrı var. Onların bakış açısına baktığımız zaman, ‘bizi şampiyon yapmadılar’ diye düşünüyorlar. 90. dakikada Batuhan’ın kafası girseydi, şampiyon siz olacaktınız. Trabzonspor bize problem çıkartıyor ama yine de umutsuz değiliz. Bir teklif daha yaptık. Bir futbolcu ve bir miktar elimizden geleni yapalım ve siz bizim önümüzü açın dedik" şeklinde konuştu.
Kongrede yönetime aday çıkmaması nedeniyle Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a 15 gün süreyle ara verildi. Sonraki oturum 12 Temmuz’da Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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