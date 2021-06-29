Odunpazarı çocuklar için Yaz Atölyeleri açıyor

Odunpazarı Belediyesi, pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren çocuklar için yaz atölyeleri düzenleyecek. Belediyenin Halk Merkezleri tarafından gerçekleştirilen Yaz Atölyeleri için kayıtlar 1 Temmuz’da başlıyor.
Odunpazarı Belediyesi, çocukların yaz aylarını verimli geçirebilmesi için Yaz Atölyeleri açıyor. 712 yaş grubu çocukların katılabileceği Yaz Atölyeleri’nde; resim, üretken drama, satranç, geri dönüşüm atölyesi, jimnastik ve mini ahşap atölyesi yer alacak. Ücretsiz olan Yaz Atölyeleri’ne kayıtlar, 1 Temmuz Perşembe günü başlayacak. Kontenjanların sınırlı olduğu Yaz Atölyeleri’ne kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar için son tarih ise 9 Temmuz Cuma olarak belirtildi.
Odunpazarı Belediyesi Yaz Atölyeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezlerine giderek ya da telefonla arayarak bilgi alabilecekler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.