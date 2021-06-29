Sivrihisar’a “Kültür ve Sanat Meydanı” yapılıyor

Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür Evi’nin bulunduğu mevkide yapılan yenileme çalışmalarının ardından "Kültür ve Sanat Meydanı" yapımına başlandı.

Tarihi alanları, müzeleri, mutfak kültürü ve festivalleriyle anılan Sivrihisar’da Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, yeni bir çalışmaya daha imza atıyor. Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür Evi’nin bulunduğu mevkide, “Kültür ve Sanat Meydanı” yapımına başlandı. İçerisinde süs havuzları, yeşil alanlar, dinlenme alanları, kültürel ve sanatsal anlamda birçok objenin yer alacağı meydanın yapım çalışmaları sürüyor.

“Kültürün ve sanatın iç içe olduğu meydan çalışmalarımıza başladık”

Kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlamayı amaçladıklarını belirten Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, konuyla ilgili olarak, “Tarihimizi ve kültürlerimizi yansıtacağımız müzelerimizin yanı sıra ilçemize gelen yerli ve yabancı turistlerin dinlenebileceği, nefes alacağı, kültürün ve sanatın iç içe olduğu meydan çalışmalarımıza başladık. Kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak Sivrihisar’ımıza yakışır bir meydan oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

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