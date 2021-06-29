Polis 58 kök kenevir ele geçirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen bir kişiye işlem yapılırken, 2 ayrı adresten 58 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı ekim yapan şahısların tespitine yönelik çalışmalar başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Alanönü ve Karapınar mahallerinde bulunan iki ayrı adreste gerçekleştirilen operasyonda 58 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.