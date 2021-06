Her düğün adına bir fidan bağışladılar

Eskişehir’de bir baskı merkezi, Haziran ayı içerisinde davetiye bastırdığı her düğün için TEMA Vakfına fidan bağışında bulundu.

Matbaa, davetiye ve baskı işleri yapan bir işletme, Haziran ayında kendilerine davetiye basımı için gelen çiftlere sürpriz yaptı. Bastırılan davetiyelerle birlikte TEMA Vakfına fidan bağışı yapıldığına dair sertifikayı da gönderen işletme, çiftlerden olumlu tepkiler aldı. Her ay için farklı bir bağış kampanyası düşündüklerini söyleyen işletmeci, Temmuz ayı için ise davetiye gelirlerinden elde edilen belli bir miktarı sokak hayvanlarına mama bağışı yapmak üzere kullanacaklarını belirtti.

“Davetiyede kâğıt kullandığımız için doğaya olan borcumuzu ödeyebilelim istedik”

Konuyla ilgili konuşan işletmeci Yasemin Demirbilek, kendilerine gelen her müşteri için bir fidan bağışlayarak farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Çiftlerin bu farkındalığın bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Demirbilek, “‘Ne yapabiliriz’ diye düşündük. ‘Davetiyede kâğıt kullanıyoruz, en azından bu kâğıtları kullandığımız için doğaya olan borcumuzu ödeyebilelim’ dedik. Davetiyede kullanılan kâğıtlarımızın geri dönmesi ve gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakabilmek için böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Bizi tercih eden her müşterimiz için adet, fiyat fark etmeksizin Haziran ayı boyunca fidan bağışında bulunduk. Vakıf, şu anda ağaçlandırma çalışmaları Hatay bölgesinde olduğu için orada bir fidan olarak belirtiyor. Çiftler davetiyeler ile birlikte onlar adına bağışladığımız fidan sertifikasını görünce bize memnuniyetlerini ve teşekkürlerini iletiyor” dedi.

Farkındalık kampanyalarının farklı konularda diğer aylarda da süreceğini aktaran Demirbilek, “Temmuz ayında da sokak hayvanları için mama bağışı yapacağız. Konuyla ilgili birkaç kuruluşla görüşme yapıyoruz. Mamaları alıp direkt olarak kuruluşa teslim edeceğiz, onlar da sokak hayvanlarını bu mamalarla buluşturacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.