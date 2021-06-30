Başkan Bozkurt, ilçeye kazandırılan yatırım ve projeleri anlattı

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İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, kendisini ziyaret eden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi önceki dönem rektörlerinden Prof. Dr. Hasan Gönen'e ilçeye kazandırılan yatırım ve projeleri anlattı

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Prof. Dr. Hasan Gönen’e ilçenin tarihi, turistik ve kültürel zenginlikleri ile İnönü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yatırım ve projeler hakkında bilgi verdi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Prof. Dr. Hasan Gönen’e teşekkür etti.

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