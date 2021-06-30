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ETİM, Eskişehir sanayisine güç katacak Eskişehir OSB Başkan Vekili Saraç; "ETİM yıl sonunda hizmete girecek"

İHA

ETİM, Eskişehir sanayisine güç katacak Eskişehir OSB Başkan Vekili Saraç; "ETİM yıl sonunda hizmete girecek"

Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nin 2. Yönlendirme Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, proje ile hizmet verdikleri sektörlerin ihtiyaçlarını geliştirerek rekabet güçlerini arttıracaklarını belirtirken, “Ülkemizin ihracat oranları daha ileriye taşınacaktır” dedi.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Eskişehir OSB’de kurulan Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi (ETİM)’in 2. Yönlendirme Komitesi Toplantısı yapıldı. Eskişehir OSB Konferans Salonunda yapılan toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Proje Sorumlusu Ender Şen, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, Eskişehir OSB Başkan Vekili ve ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, Projenin Takım Lideri Dr. Kastytis Geckas ve KOBİ ve kamu kurumu temsilcileri katıldı.
“Ülkemizin ihracat oranları daha ileriye taşınacak”
Toplantıda konuşan Eskişehir OSB Başkan Vekili ve ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, “Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezimiz, şehrimizde havacılık, raylı sistemler, makine imalat, otomotiv, beyaz eşya gibi öncü sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin mühendislik, tasarım ve prototipleme ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla faaliyet gösterilmesi için kurulmuştur. Bu projemizin sonunda hizmet vermiş olduğumuz sektörlerin ihtiyaçları geliştirilerek, rekabet güçleri artırılacak, dolayısıyla ülkemizin ihracat oranları daha ileriye taşınacaktır” dedi.
“Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi hayallerin tasarlandığı bir merkez olacak”
Saraç, ATAP A.Ş. olarak Eskişehir ve ülke sanayisine, önemli katkılar sunacaklarına inandıklarını, ETİM’in yılsonunda hizmet vermesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktararak, “İnşallah Eskişehir için; Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezimiz hayallerin tasarlandığı, inovasyonla gelişen ve ETİM ile gerçekleşen bir merkez olacak” diye konuştu.
“Sanayicilerimizin bu merkezden etkin bir şekilde faydalanacaklarına inanıyoruz”
ATAP A.Ş. Genel Müdürü Sedat Telçeken ise, Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nin kuruluş amacı ve hedeflerinden söz etti. Telçeken, hizmete girecek olan merkez ile tasarım ve prototipleme hizmetleri yanında, yüksek katma değer ürün geliştirme projelerinin desteklenmesi, nitelikli eleman desteğinin sağlanması, tasarım, ArGe ve teknoloji firmaları ile teknolojik merkezler, üniversiteler iş birliği fırsatlarının oluşturulması ve bunun sürdürülebilirlik anlamında sürekliliğinin sağlanması, KOBİ’lerin ilgili faaliyet alanındaki uzmanlıklarının geliştirilmesine destek olacaklarını söyledi. ETİM’in Eskişehir sanayisine güç katacak bir Merkez olacağını belirten Telçeken “Sanayicilerimizin bu merkezden etkin bir şekilde faydalanacaklarına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Projenin Takım Lideri Dr. Kastytis Geckas ise yapmış olduğu konuşmada proje hakkında kapsamlı bilgi vererek, devam eden süreçlerden bahsetti. Toplantı konuşmaların ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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