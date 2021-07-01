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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bozkurt Tambova’ya yatırım ve projeleri anlattı

İHA

Başkan Bozkurt Tambova’ya yatırım ve projeleri anlattı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova, Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, 2014’den günümüze ilçeye kazandırılan yatırımlar ve devam eden projeler hakkında bilgi veren Başkan Bozkurt, gerçekleştirdiği nazik ziyaretten dolayı Tambova’ya teşekkür etti. DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un Enerji Kentler Birliği Plan Bütçe Komisyon üyeliği ve İpekyolu Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği görevlerinde de başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Ziyaret, Tambova’nın Başkan Bozkurt’a çiçek takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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