Anadolu Üniversitesi’nde “Dört Yöreden Dört Telden Türkülerimiz” adlı program düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) “İlgiden Duyguya, Duygudan Ruha Türk Dünyası Kültür Sanat Etkinlikleri” kapsamında “Dört Yöreden Dört Telden Türkülerimiz” adlı söyleşi ve canlı dinleti programı düzenledi.

Yöneticiliğini TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Kemal Polat’ın yaptığı program, çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Programda Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şengül, “Erzurum Yöresi” Türküleri hakkında bilgi vererek canlı örnekler sundu. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nacakcı, “Burdur Yöresi” hakkında bilgi vererek yöreye ait türkülerden canlı örnekler söyledi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canbay, birkaç Türkü yanında Çanakkale Türküsü’nü de canlı seslendirerek, “Çanakkale Yöresi” hakkında bilgiler verdi. Son olarak İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiftci ise yöre ile ilgili canlı örnekler seslendirmenin yanında “Erzincan Yöresi” ile ilgi detaylı bilgileri dinleyicilerle paylaştı.

“Türkü bilmeyen, Türk’ü Bilmez”

Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Kemal Polat, “Türkülerimiz bizim, duygumuz, düşüncemiz, tarihimiz, kültürümüz ve kimliğimizdir. Dolayısıyla bu husus, ‘Türkü bilmeyen Türk’ü bilmez’ sözüyle ifade edilir.” dedi.

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