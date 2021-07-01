Çocuk Üniversitesi ilk dersini gerçekleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuk Üniversitesi ilk dersini gerçekleştirdi

İHA

Çocuk Üniversitesi ilk dersini gerçekleştirdi

Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çocuk Üniversitesi) tarafından düzenlenen Klasik Gitar Yaz Programı’nın ilk dersi Japon Bahçesi’nde gerçekleştirildi.
Klasik gitarın temel çalma becerilerini kazandırmayı amaçlayan programın ilk dersine Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bahadır Yanık, Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Serap Erdoğan, yaz programlarının yürütücüleri ve öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci şunları söyledi:
“Çocuk Üniversitesi kapsamındaki etkinlikler geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yüz yüze yapılamadı. Bu yıl Klasik Gitar Programımız da ilk yüz yüze etkinliklerimizden biri oldu.” Çocuk Üniversitesi’nin tarihine de değinen Demirci, “Çocuk Üniversitemiz 2011 yılında üniversitemiz bünyesinde kuruldu. O günden bugüne özellikle bilim, sanat, spor alanlarında 717 yaşlarındaki çocuklarımız, gençlerimizin akademik ortam deneyimlerini tecrübe kazandırmak amacıyla programlar yürütüldü. Bu programlardan biri de Klasik Gitar. Klasik gitarın pek çok gencin hayatında önemli bir rolü vardır diye düşünüyorum. Farklı konularda 10 ayrı programın bugünden itibaren Eylül ayının ilk haftasına kadar yürütülmesi planlandı. Sonuç olarak bu programlara katılacak olan öğrencilerimize, gençlerimize keyifli ve verimli bir süreç olmasını öncelikle temenni ediyorum. Programlarda katkısı olan hocalarımıza ve emeği geçenlere de teşekkürlerimi iletiyorum.”
“Türkiye’nin her yerinden öğrencilerimiz var”
Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi için ‘Çocuk Üniversitesi’ ifadesini kullandıklarını söyleyen Merkez Müdürü Prof. Dr. Bahadır Yanık, merkezin yaz programındaki ilk dersinin açılışı ve tanıtımı için bir araya gelindiğini belirtti. Türkiye’nin her yerinden öğrencilerinin olduğunu belirten Prof. Dr. Yanık, “Bugün yüz yüze programımızın açılışını yapıyoruz. Pandemi koşulları dolayısıyla dersimizin açık havada yapılmasını uygun gördük ve Rektör hocamız, rektör yardımcılarımız sağ olsunlar böyle bir imkânı bize verdiler. Üç programımız açık havada olacak. Bunun dışındaki programlarımızın henüz geçiş döneminde olduğumuz için zoom programı üzerinden, çevrim içi olarak yapılması planlanıyor. Pandemi dönemi bize uzaktan eğitimin de mümkün olduğunu gösterdi. Türkiye’nin her yerinden öğrencilerimiz var, talep olduğu takdirde bunu da devam ettirmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde eğitimlerimizin bir kısmı yine yüz yüze, bir kısmı da uzaktan olmaya devam edecek” diye konuştu.
“Bugün burada başladığımız süreç bu mücbir sebebin bittiği gün olsun”
Öğrenmenin gerçekleşebilmesi ve anlamlı olabilmesi için dokunmanın, hissetmenin, görmenin gerekli olduğunu vurgulayan Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Serap Erdoğan, “Bugün burada başladığımız süreç bu mücbir sebebin bittiği gün olsun. Çocuk Üniversitesi’nin en başta çocuklara, daha sonra ailelerine ve daha sonra da tüm insanlığa katkı sunmasını diliyorum” dedi.
“Çocuk Üniversitesi olarak etkinliklerimizi daha da genişletmek istiyoruz.”
Pandemi döneminde ilk kez yüz yüze bir program gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Çocuk Üniversitesi Yaz Dönemi Program Koordinatörü Beril Ateş, şu ifadelere yer verdi:
“717 yaş gruplarındaki çocuklara ve gençlere yönelik olan dersimizi açık havada planladık. Eğitimlerin açık havada ve sınırlı sayıda öğrenciyle olması bizim için daha güvenli. Çocuk Üniversitesi olarak etkinliklerimizi daha da genişletmek istiyoruz. Bu kapsamda bunun gibi sanatsal, fen bilimleri, sosyal bilimler, sağlık ve spor bilimleri gibi programları da eğitimlerimize eklemek hedeflerimiz arasında.”
“Anadolu Üniversitesi bu projenin yaşam bulabilmesi için en uygun yerlerden biri”
Çocuk Üniversitesi 2021 yaz döneminde Klasik Gitar ve Müzik Teorisi adlı iki ayrı programı yürütme görevini üstlenen Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün ise, “İnsanı doğru meslekle buluşturmak gelişmiş toplumların ortak bir özelliği, işte bu projenin amacı da tam bu noktayı hedefliyor: çocukları sosyal, kültürel, sanatsal bilimler ve sportif bilgiye maruz bırakmak. Çıktıları değerlendirerek onların yeteneklerine uygun meslek seçimi için veriler elde etmek ve bu veriler içinden en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın yaşamlarına doğru dokunuşları yapabilmek. Dolayısıyla Anadolu Üniversitesi bu projenin yaşam bulabilmesi için en uygun yerlerden biri” ifadelerine yer verdi.
Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Serap Erdoğan ve Klasik Gitar Programı eğitmeni Adil Koray Barut’un “Hatırla Sevgili” ve “Nazende Sevgilim” şarkılarını seslendirmesiyle açılış programı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anadolu Üniversitesi’nde “Dört Yöreden Dört Telden Türkülerimiz” adlı program düzenlendi
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nde “Dört Yöreden Dört Telden ...
Kurdukları düzenek ile dutlar artık ziyan olmuyor İsrafı önleyen baba ve oğlundan mahallenin takdirini kazanan ince davranış
YEREL HABERLER Kurdukları düzenek ile dutlar artık ziyan ...
Başkan Bozkurt Tambova’ya yatırım ve projeleri anlattı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt Tambova’ya yatırım ve projeleri ...
Hasatta dane kayıpları en aza indirilmek için çabalıyorlar Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri biçerdöver kontrolleri yapılıyor Çiftçiye anız yakmama uyarısı da yapan Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Salih Kaya; "Geçim kaynağı yaygın olarak kuru tarım olan çiftçilerimiz bu hususta dikkatli olmalı"
YEREL HABERLER Hasatta dane kayıpları en aza indirilmek için ...
(ÖZEL) Üç yılda Türkiye’de merkez haline geldi Gastroenteroloji alanında dünya standartlarında hizmet sunuluyor İki yıldır üst üste UEG tarafından “Eğitim Merkezi” seçilen Endoskopi Ünitesi, yılda 800 ileri endoskopik işlem yapıyor ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Endoskopi Ünitesi Türkiye’nin dört bir yanından gastroenteroloji hastalarına hizmet veriyor Prof. Dr. Selçuk Dişibeyaz: “Dünyada yapılıp ünitemizde yapılmayan herhangi bir işlem yok”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Üç yılda Türkiye’de merkez haline ...
Eskişehir'de 'Onur Haftası' yürüyüşünde gözaltına alınan 20 kişi serbest
YEREL HABERLER Eskişehir'de 'Onur Haftası' yürüyüşünde gözaltına ...
Böbrek hastası Ayşe Dündar için 250 bin kişide 1 görülen `Bombay´ grubu kan aranıyor
YEREL HABERLER Böbrek hastası Ayşe Dündar için 250 bin kişide 1 ...
(ÖZEL) Virüsten korumak için her biri binlerce doz aşı yaptı Bu ekibin her üyesi ortalama 5 bin doz aşı uyguladı Sağlıkçılar kendi birimlerinin yanında aşı merkezine destek oluyor Yunus Emre Devlet Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Işıl Soysal: “Aşılama sürecinde Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir’de birinci sırada yer alıyor”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Virüsten korumak için her biri binlerce doz ...
Eskişehirspor’dan Trabzonspor’a cevap gecikmedi
YEREL HABERLER Eskişehirspor’dan Trabzonspor’a cevap gecikmedi
Eskişehir'de 'LGBT Onur Haftası' yürüyüşüne polis müdahalesi: 20 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 'LGBT Onur Haftası' yürüyüşüne polis ...
ETİM, Eskişehir sanayisine güç katacak Eskişehir OSB Başkan Vekili Saraç; "ETİM yıl sonunda hizmete girecek"
YEREL HABERLER ETİM, Eskişehir sanayisine güç katacak Eskişehir OSB ...
Eskişehir’e kokain getirirken yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir’e kokain getirirken yakalandı
ESO-Havelsan İşbirliği Çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER ESO-Havelsan İşbirliği Çalıştayı yapıldı
İletişim dolandırıcılığına karşı vatandaş bilgilendiriliyor
YEREL HABERLER İletişim dolandırıcılığına karşı vatandaş ...
Kamyon ve tır aküsü çalan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kamyon ve tır aküsü çalan 2 kişi yakalandı
Motosikletli Ambulans Timleri yaz dönemi görevine başladı Sürüş eğitimlerini tamamlayan ekipler daha çok standart kara ambulansının geçiş yapamadığı, trafiğin çok olduğu ve taşıt trafiğine kapalı alanlarda görev yapıyor Motosikletlerde elektroşok cihazı, ateller ve pansuman malzemeleri, acil ilaç ve sıvılar, oksijen tüpü gibi standart ekipmanlar bulunuyor Ekiplerin vakaya ulaşımı maksimum 3 dakika olarak kayıtlara geçti
YEREL HABERLER Motosikletli Ambulans Timleri yaz dönemi görevine ...
Aranması olan şahıs üzerindeki tabancayı yere atarak kaçmayı denedi
YEREL HABERLER Aranması olan şahıs üzerindeki tabancayı yere atarak ...
Yunus Emre'de yeni dönem kurs kayıtları başladı
YEREL HABERLER Yunus Emre'de yeni dönem kurs kayıtları başladı
Eskişehir 2. dozda geride kaldı Aşı sayısı 700 bine çıktı, son 6 günde 1. doz aşısını yaptıran 45 bin kişiye karşılık 2. dozu sadece 4 bin 722 kişi yaptırdı
YEREL HABERLER Eskişehir 2. dozda geride kaldı Aşı sayısı 700 bine ...
Başkan Bozkurt, ilçeye kazandırılan yatırım ve projeleri anlattı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt, ilçeye kazandırılan yatırım ve ...
Her düğün adına bir fidan bağışladılar
YEREL HABERLER Her düğün adına bir fidan bağışladılar
Kafe ve restoran işletmecileri heyecanla 1 Temmuz’u bekliyor
YEREL HABERLER Kafe ve restoran işletmecileri heyecanla 1 Temmuz’u ...
(ÖZEL) Bu sene emlak piyasasını gurbetçiler hareketlendirecek Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik; “Umudumuz Avrupalı gurbetçilerimizde”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Bu sene emlak piyasasını gurbetçiler ...
Kampçıların tercihi katlanabilir malzemeler Normalleşme ve yaz mevsimi ile birlikte katlanabilir sandalye ve masa satışları arttı
YEREL HABERLER Kampçıların tercihi katlanabilir ...