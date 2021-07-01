Süne mücadelesi çalışmalarında 20 yılın en düşük değeri gözlemlendi Eskişehir'deki 11 ilçe ve 256 mahallede bulanan 1 milyon 870 bin 781 dekar alandaki çalışmalar tamamlandı

Eskişehir’de, Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 Yılı Bitki Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen süne zararlısı sürvey çalışmaları tamamlandı.

Teknik ekiple yapılan kontroller sonucunda bulunan değerlerin son 20 yılın en düşük değerleri olması sebebiyle bu yıl süne emgi oranlarının buğday satış fiyatını olumsuz yönde etkilemeyeceği öngörülüyor Eskişehir’de her yıl binlerce dekar arazide sürvey çalışmaları yaptılan süne, buğday ekiliş alanlarının en önemli zararlısı olduğu belirtiliyor. Süne, nimf ve erginleri çeşitli fenolojik dönemde olan buğdaygillere zarar vererek mücadele yapılmadığı zaman yüzde 100'e varan oranda nicelik ve nitelik yönünden zararlara sebep oluyor. Kontrol Ekibi tarafından bu üretim sezonu sahada karşılaşılabilecek durumun önceden tahmin edilebilmesi için nisan ayında ilk olarak kışlak sayımları yapıldı. Yapılan sayımlarda sünede önceki yıla göre yüzde 75 azalma olduğu hububat alanlarında yoğun süne popülâsyonuna rastlanmayacağı tahmin edildi. İlerleyen günlerde havaların sıcak gitmesi ile birlikte sünelerin kışlaklarda hızla boşaldığı gözlemlendi.

7 Mayıs 2021 tarihinde 11 ilçe ve 256 mahallede 1 milyon 870 bin 781 dekar alanda başlayan kışlamış ergin sürveyi (kıymetlendirme) çalışmaları, toplam 20 ekip ve 74 teknik personel ile hafta sonu ve Ramazan bayramında da devam ettirilerek 17 Mayıs 2021 tarihinde bitirildi. Çalışmalar neticesinde metrekare olarak 1 milyon 441 bin 189 dekar alanda 0,1 ve 429 bin 592 dekar alanda ise 0,2 adet süne tespit edildi. İç Anadolu Bölgesi için kritik eşik değer olan 0,8’ in üzerinde bir alana rastlanmaması nedeniyle ildeki çalışmalar, sonraki aşamalar olan yumurta paraziti ve nimf sürveyine geçilmeden tamamlandığı aktarıldı. Bu aşamalardan sonra çiftçilerden temin edilecek olan buğday numunelerinin ilk analizleri yapılarak rastgele seçilen yüzde 10’luk kısım Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü’ ne laboratuvar analizlerinin yapılması için gönderileceği aktarıldı. Sonbaharda ekim ayının başında da tekrar kışlak sayımı yapılarak gelecek sezonun süne yoğunluğu hakkında da tahmin yapılacağı belirtildi.

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