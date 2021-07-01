AK Parti'den ESKİ eleştirisi AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener: “ESKİ’ye gelen şikâyetlerin ardı arkası kesilmiyor” “Vatandaşlar faturalarını ödemesine rağmen sistemde borç gözüküyor” “Mekanik sayaç kullananlar faturalarını kontrol etmeli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'den ESKİ eleştirisi AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener: “ESKİ’ye gelen şikâyetlerin ardı arkası kesilmiyor” “Vatandaşlar faturalarını ödemesine rağmen sistemde borç gözüküyor” “Mekanik sayaç kullananlar faturalarını kontrol etmeli”

İHA

AK Parti'den ESKİ eleştirisi AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener: “ESKİ’ye gelen şikâyetlerin ardı arkası kesilmiyor” “Vatandaşlar faturalarını ödemesine rağmen sistemde borç gözüküyor” “Mekanik sayaç kullananlar faturalarını kontrol etmeli”

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESKİ’nin Eskişehirlileri mağdur ettiğini ve vatandaşların borçlarını ödemesine rağmen sistemde bunun görülmediği yönünde şikâyetler olduğunu belirtti.
Başkan Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (ESKİ) mekanik sayaç kullanılan hanelerde vatandaşların borçlarını ödemesine rağmen bu durumun sisteme yansımadığını söyledi. Eskişehirlileri mağdur eden bu karışıklığın bir an önce düzeltilmesini ve bütün ilçelerde kartlı sayaca geçilmesi gerektiğini vurgulayan Gücüyener, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin kurumu, ESKİ'nin yönetimi aktaracağımız konuda üzerine düşeni yaptı mı merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Her gün yeni bir şikâyet duyuyoruz”
Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Eskişehir’in Alpu ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yakınmaların ardı arkasının kesilmediğini belirten AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, “Alpu'dan gelen şikayetlerin arasına, ESKİ’ye yapılan ödemelerin sisteme işlenmediği, endekslerin gerçek kullanımdan farklı tutulduğu şikayetleri de eklenmeye başladı. ESKİ, her gün bir yeni şikayet duyduğumuz bu olaylarla ilgili üzerine kamuoyunu bilgilendirecek mi, şikayetçiler yaşadıkları mağduriyet ile ilgili ESKİ'nin neler yaptığını öğrenebilecek mi merak ediyoruz” dedi.

“Borçlarını ödediği halde mağdur olan vatandaşlar var”
Eskişehirli bir vatandaşın borçlarını ödemesine rağmen sistemde bu durumun farklı yansıdığını aktaran Başkan Pınar Turhanoğlu Gücüyener, “Bir hemşehrimiz, ESKİ'nin tahsildarına bütün birikmiş borçlarını ödemiş olmasına rağmen, mağdur olmuş. Ödemelerinin parayı teslim etmiş olmasına karşın, yapılmadığını öğreniyor. Sistemde nasıl bir aksaklık var ki bu olaylar meydana gelebiliyor ve uzun süre fark edilmiyor” ifadelerini kullandı.

“Şikayetlerin münferit olmasına inanmak istiyoruz fakat duyumlarımız farklı yönde”
Alpu’dan gelen şikayetler konusunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin tutumunu merak ettiklerini belirten Gücüyener, “Alpu ilçemizdeki şikayetlerin münferit olmasına inanmak istiyoruz, ancak duyumlarımız bu yönde değil maalesef. Alpu ilçemizden vatandaşların su faturamızı yatırıyoruz diye yatırdıkları paranın sistemde gözükmediği gibi bir şikayet almak çok üzücü. ESKİ'nin yapabileceği iki şey var. Belki ‘konu münferittir’ diyecek ve mevzuyu unutturmaya çalışacaklar ya da ‘aynı şekilde mekanik sayaç kullanan farklı yerlerde de mağduriyet oluştu mu’ diye düşünüp konunun üstüne gidecekler” dedi.

“Şikâyetlere konu olan kişi yargılanıyor mu?”
Gelen şikâyetlerin tek bir kişiye yapılan ödemeden kaynaklı yaşandığını iddia eden Gücüyener, “Bu şikâyetlerden sonra mekanik sayacın kullanıldığı her yerde geniş çaplı bir inceleme yaptınız mı? Yatırdığımız meblağlar sistemde gözükmüyor diyenler hep aynı kişiye ödeme yapmış. Bu kişi şimdi nerede? Yargılanıyor mu yoksa görev başında mı” diyerek Büyükşehir Belediyesine bazı sorular yöneltti.

“Eskişehir'deki bütün ilçe merkezleri bir an önce 'kartlı sayaç' sistemiyle tanışmalı”
ESKİ yöneticilerine seslenen Pınar Turhanoğlu Gücüyener, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu tavsiyelerde bulundu:
“Bizim, ESKİ yöneticilerine, hem yaşanan bu sıkıntıları gidermek hem de vatandaşlarımızın vergileriyle kurulmuş bir kurumun daha doğru yönetilmesi için bir tavsiyemiz olacak. Eskişehir merkezinde 'kartlı sayaç' sistemi sayesinde ESKİ personellerinin bazılarının vatandaşımızı suiistimal etmesinin önüne geçildi. Şimdi, eğer ilçe merkezlerinde 'kartlı sayaç' sistemine geçilirse Eskişehirli hemşerilerimizi ESKİ'nin zaman zaman karşılaştığımız bu türden personeli ile daha az karşılaşmış olacağız. Bu tür konularla kaç Eskişehirli mağdur oldu ve sorunları nasıl çözülür, önce bu konudaki çalışmanızı öğrenelim sonra da Eskişehir'deki bütün ilçe merkezlerini bir an önce 'kartlı sayaç' sistemiyle tanıştıralım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Sinema salonlarında hummalı hazırlıklar devam ediyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Sinema salonlarında hummalı hazırlıklar devam ...
Terk edilen evin her an yıkılma ihtimali komşuları tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Terk edilen evin her an yıkılma ihtimali komşuları ...
Vaka sayısı en yüksek illerden Eskişehir´de, randevusuz mobil aşılama
YEREL HABERLER Vaka sayısı en yüksek illerden Eskişehir´de, ...
Başkan Kurt’tan sporculara destek
YEREL HABERLER Başkan Kurt’tan sporculara destek
Aıesec gönüllüleri Tepebaşı’nda
YEREL HABERLER Aıesec gönüllüleri Tepebaşı’nda
Kahvelerde oyun yasağı kalktı, masalar doldu
YEREL HABERLER Kahvelerde oyun yasağı kalktı, masalar doldu
Süne mücadelesi çalışmalarında 20 yılın en düşük değeri gözlemlendi Eskişehir'deki 11 ilçe ve 256 mahallede bulanan 1 milyon 870 bin 781 dekar alandaki çalışmalar tamamlandı
YEREL HABERLER Süne mücadelesi çalışmalarında 20 yılın en düşük ...
Çocuk Üniversitesi ilk dersini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Çocuk Üniversitesi ilk dersini gerçekleştirdi
Anadolu Üniversitesi’nde “Dört Yöreden Dört Telden Türkülerimiz” adlı program düzenlendi
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi’nde “Dört Yöreden Dört Telden ...
Kurdukları düzenek ile dutlar artık ziyan olmuyor İsrafı önleyen baba ve oğlundan mahallenin takdirini kazanan ince davranış
YEREL HABERLER Kurdukları düzenek ile dutlar artık ziyan ...
Başkan Bozkurt Tambova’ya yatırım ve projeleri anlattı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt Tambova’ya yatırım ve projeleri ...
Hasatta dane kayıpları en aza indirilmek için çabalıyorlar Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri biçerdöver kontrolleri yapılıyor Çiftçiye anız yakmama uyarısı da yapan Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrah Salih Kaya; "Geçim kaynağı yaygın olarak kuru tarım olan çiftçilerimiz bu hususta dikkatli olmalı"
YEREL HABERLER Hasatta dane kayıpları en aza indirilmek için ...
(ÖZEL) Üç yılda Türkiye’de merkez haline geldi Gastroenteroloji alanında dünya standartlarında hizmet sunuluyor İki yıldır üst üste UEG tarafından “Eğitim Merkezi” seçilen Endoskopi Ünitesi, yılda 800 ileri endoskopik işlem yapıyor ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Endoskopi Ünitesi Türkiye’nin dört bir yanından gastroenteroloji hastalarına hizmet veriyor Prof. Dr. Selçuk Dişibeyaz: “Dünyada yapılıp ünitemizde yapılmayan herhangi bir işlem yok”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Üç yılda Türkiye’de merkez haline ...
Eskişehir'de 'Onur Haftası' yürüyüşünde gözaltına alınan 20 kişi serbest
YEREL HABERLER Eskişehir'de 'Onur Haftası' yürüyüşünde gözaltına ...
Böbrek hastası Ayşe Dündar için 250 bin kişide 1 görülen `Bombay´ grubu kan aranıyor
YEREL HABERLER Böbrek hastası Ayşe Dündar için 250 bin kişide 1 ...
(ÖZEL) Virüsten korumak için her biri binlerce doz aşı yaptı Bu ekibin her üyesi ortalama 5 bin doz aşı uyguladı Sağlıkçılar kendi birimlerinin yanında aşı merkezine destek oluyor Yunus Emre Devlet Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Işıl Soysal: “Aşılama sürecinde Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir’de birinci sırada yer alıyor”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Virüsten korumak için her biri binlerce doz ...
Eskişehirspor’dan Trabzonspor’a cevap gecikmedi
YEREL HABERLER Eskişehirspor’dan Trabzonspor’a cevap gecikmedi
Eskişehir'de 'LGBT Onur Haftası' yürüyüşüne polis müdahalesi: 20 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 'LGBT Onur Haftası' yürüyüşüne polis ...
ETİM, Eskişehir sanayisine güç katacak Eskişehir OSB Başkan Vekili Saraç; "ETİM yıl sonunda hizmete girecek"
YEREL HABERLER ETİM, Eskişehir sanayisine güç katacak Eskişehir OSB ...
Eskişehir’e kokain getirirken yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir’e kokain getirirken yakalandı
ESO-Havelsan İşbirliği Çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER ESO-Havelsan İşbirliği Çalıştayı yapıldı
İletişim dolandırıcılığına karşı vatandaş bilgilendiriliyor
YEREL HABERLER İletişim dolandırıcılığına karşı vatandaş ...
Kamyon ve tır aküsü çalan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kamyon ve tır aküsü çalan 2 kişi yakalandı
Motosikletli Ambulans Timleri yaz dönemi görevine başladı Sürüş eğitimlerini tamamlayan ekipler daha çok standart kara ambulansının geçiş yapamadığı, trafiğin çok olduğu ve taşıt trafiğine kapalı alanlarda görev yapıyor Motosikletlerde elektroşok cihazı, ateller ve pansuman malzemeleri, acil ilaç ve sıvılar, oksijen tüpü gibi standart ekipmanlar bulunuyor Ekiplerin vakaya ulaşımı maksimum 3 dakika olarak kayıtlara geçti
YEREL HABERLER Motosikletli Ambulans Timleri yaz dönemi görevine ...