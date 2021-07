AK Parti'den ESKİ eleştirisi AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener: “ESKİ’ye gelen şikâyetlerin ardı arkası kesilmiyor” “Vatandaşlar faturalarını ödemesine rağmen sistemde borç gözüküyor” “Mekanik sayaç kullananlar faturalarını kontrol etmeli”

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESKİ’nin Eskişehirlileri mağdur ettiğini ve vatandaşların borçlarını ödemesine rağmen sistemde bunun görülmediği yönünde şikâyetler olduğunu belirtti.

Başkan Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (ESKİ) mekanik sayaç kullanılan hanelerde vatandaşların borçlarını ödemesine rağmen bu durumun sisteme yansımadığını söyledi. Eskişehirlileri mağdur eden bu karışıklığın bir an önce düzeltilmesini ve bütün ilçelerde kartlı sayaca geçilmesi gerektiğini vurgulayan Gücüyener, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin kurumu, ESKİ'nin yönetimi aktaracağımız konuda üzerine düşeni yaptı mı merak ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Her gün yeni bir şikâyet duyuyoruz”

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Eskişehir’in Alpu ilçesinde Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yakınmaların ardı arkasının kesilmediğini belirten AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, “Alpu'dan gelen şikayetlerin arasına, ESKİ’ye yapılan ödemelerin sisteme işlenmediği, endekslerin gerçek kullanımdan farklı tutulduğu şikayetleri de eklenmeye başladı. ESKİ, her gün bir yeni şikayet duyduğumuz bu olaylarla ilgili üzerine kamuoyunu bilgilendirecek mi, şikayetçiler yaşadıkları mağduriyet ile ilgili ESKİ'nin neler yaptığını öğrenebilecek mi merak ediyoruz” dedi.



“Borçlarını ödediği halde mağdur olan vatandaşlar var”

Eskişehirli bir vatandaşın borçlarını ödemesine rağmen sistemde bu durumun farklı yansıdığını aktaran Başkan Pınar Turhanoğlu Gücüyener, “Bir hemşehrimiz, ESKİ'nin tahsildarına bütün birikmiş borçlarını ödemiş olmasına rağmen, mağdur olmuş. Ödemelerinin parayı teslim etmiş olmasına karşın, yapılmadığını öğreniyor. Sistemde nasıl bir aksaklık var ki bu olaylar meydana gelebiliyor ve uzun süre fark edilmiyor” ifadelerini kullandı.



“Şikayetlerin münferit olmasına inanmak istiyoruz fakat duyumlarımız farklı yönde”

Alpu’dan gelen şikayetler konusunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin tutumunu merak ettiklerini belirten Gücüyener, “Alpu ilçemizdeki şikayetlerin münferit olmasına inanmak istiyoruz, ancak duyumlarımız bu yönde değil maalesef. Alpu ilçemizden vatandaşların su faturamızı yatırıyoruz diye yatırdıkları paranın sistemde gözükmediği gibi bir şikayet almak çok üzücü. ESKİ'nin yapabileceği iki şey var. Belki ‘konu münferittir’ diyecek ve mevzuyu unutturmaya çalışacaklar ya da ‘aynı şekilde mekanik sayaç kullanan farklı yerlerde de mağduriyet oluştu mu’ diye düşünüp konunun üstüne gidecekler” dedi.



“Şikâyetlere konu olan kişi yargılanıyor mu?”

Gelen şikâyetlerin tek bir kişiye yapılan ödemeden kaynaklı yaşandığını iddia eden Gücüyener, “Bu şikâyetlerden sonra mekanik sayacın kullanıldığı her yerde geniş çaplı bir inceleme yaptınız mı? Yatırdığımız meblağlar sistemde gözükmüyor diyenler hep aynı kişiye ödeme yapmış. Bu kişi şimdi nerede? Yargılanıyor mu yoksa görev başında mı” diyerek Büyükşehir Belediyesine bazı sorular yöneltti.



“Eskişehir'deki bütün ilçe merkezleri bir an önce 'kartlı sayaç' sistemiyle tanışmalı”

ESKİ yöneticilerine seslenen Pınar Turhanoğlu Gücüyener, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu tavsiyelerde bulundu:

“Bizim, ESKİ yöneticilerine, hem yaşanan bu sıkıntıları gidermek hem de vatandaşlarımızın vergileriyle kurulmuş bir kurumun daha doğru yönetilmesi için bir tavsiyemiz olacak. Eskişehir merkezinde 'kartlı sayaç' sistemi sayesinde ESKİ personellerinin bazılarının vatandaşımızı suiistimal etmesinin önüne geçildi. Şimdi, eğer ilçe merkezlerinde 'kartlı sayaç' sistemine geçilirse Eskişehirli hemşerilerimizi ESKİ'nin zaman zaman karşılaştığımız bu türden personeli ile daha az karşılaşmış olacağız. Bu tür konularla kaç Eskişehirli mağdur oldu ve sorunları nasıl çözülür, önce bu konudaki çalışmanızı öğrenelim sonra da Eskişehir'deki bütün ilçe merkezlerini bir an önce 'kartlı sayaç' sistemiyle tanıştıralım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.