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Eskişehir 41 dereceyi görecek Meteoroloji bunaltıcı sıcaklık yanında bazı bölgeler için gök gürültülü yağış uyarısı yaptı

İHA

Eskişehir 41 dereceyi görecek Meteoroloji bunaltıcı sıcaklık yanında bazı bölgeler için gök gürültülü yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in bazı kesimlerinde yerel hafif sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini belirtirken, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde ise hava sıcaklıklarının 41 dereceyi bulacağını duyurdu.
Bölge genelinin parçalı az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra, Eskişehir'in kuzeybatı kesimleri, Bursa'nın güney ve doğusu, Bilecik'in iç ve güney kesimleriyle, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 36 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtilirken Eskişehir’in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde ise gün içerisinde sıcaklığın 41 dereceyi bulacağı öngörüldü.
Öte yandan günün en yüksek hava sıcaklıklarının yer yer 35 derece ve üzerine çıkması beklendiğinden, yaşlıların ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği 1216 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarıları yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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