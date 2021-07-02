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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kurt, "OBAK olası afetlerde görev yapmaya hazır"

İHA

Başkan Kurt, "OBAK olası afetlerde görev yapmaya hazır"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibinin (OBAK) olası afetlerde görev yapmaya hazır olduğunu belirtti.
Gönüllülerden oluşan ve afet durumlarına hazırlıklı olmak için kurulan Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK), eğitim ve tatbikat çalışmalarına devam ediyor. OBAK gönüllülerine teorik, tatbiki, bilgi ve becerileri ile fiziki kabiliyetlerini arttırıcı ve göreve her an hazırlıklı bulunmalarını sağlamak için hazırlanan eğitici programlar uygulanıyor. Deprem başta olmak üzere olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için çalışmalarını sürdüren OBAK, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından akredite edilen ekiplerden olmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

“Ekibimize güveniyorum”
Ekibin eğitim çalışmasını ziyaret eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı ve ekibe başarılar diledi. Eskişehir’deki AramaKurtarma çalışmalarına katılmaya başlayan ekibin hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Amacımız başta deprem olmak üzere meydana gelebilecek tüm doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak. Ekibimiz eğitimlerini tamamladı. Şimdi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından akredite edilen Türkiye’de az sayıda ekipten biri olmak için hazırlanıyor. Eskişehir başta olmak üzere, ülkemizde herhangi bir afet durumunda Odunpazarı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olacağız, yardımına koşacağız. Dilerim ki herhangi bir afet yaşamayız. Ancak bulunduğumuz coğrafyanın gerçeklerinden de kaçamayız. Tüm ülke olarak afetlere hazırlıklı olmalıyız. Ekibimize güveniyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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