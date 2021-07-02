AKUT’un emektar arama köpeği Gui hayatını kaybetti Gui’nin kaybı AKUT ekiplerini üzüntüye boğdu

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Eskişehir Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) Köpekli Arama Grubu üyesi Gui, hayatını kaybetti. AKUT, Gui’nin kaybını sosyal medyadan duyurdu.

Türkiye’nin ilk sertifikalı arama köpeklerinden biri olan Gui, birçok arama operasyonunda görev aldı. Son yıllarda emekliliğe ayrılan Gui’nin vefatı, AKUT ekibini derinden üzdü. Dernek, Gui’nin kaybını sosyal medyadan duyurdu.

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