Açık havada yoga etkinliği

Tepebaşı Belediyesi’nin fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir öğreti olarak kent halkı ile buluşturduğu yoga etkinlikleri, açık havada yoğun katılım ile devam ediyor.

Açık havada gerçekleştirilen yoga eğitimleri de kent sakinlerinin katılımı ile sürüyor. Vatandaşlar, uzman eğitmenler gözetiminde ve koronavirüs tedbirleri eşliğinde gerçekleştirilen yoga eğitimlerine katılmaktan memnun olduklarını belirtiyor. Vücut esnekliğini ve dengesini artırmasının yanı sıra stres ve nefes alışverişine katkıları ile de bilinen yoga eğitimleri haftada iki gün düzenleniyor. Eğitimler 19.0020.00 saatleri arasında Çamlıca Mahallesindeki Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı (çarşamba ve cuma) ile Uluönder Mahallesi’ndeki Muammer Uludemir Sanat Parkı’nda (salı ve perşembe) gerçekleştiriliyor.

Ayrıca sabah egzersizleri Şeker Mahallesi’ndeki Şehit Piyade Astsubay Soner Özübek Parkı’nda (çarşamba ve cuma), Kumlubel Mahallesi Aydınlı Sokak’ta bulunan parkta (pazartesi ve çarşamba) ve Batıkent Mahallesi’ndeki Abdülcemil Kırımoğlu Parkı’nda (salı ve perşembe) düzenleniyor. 09.00 10.00 saatlerinde gerçekleştirilen egzersiz programları, uzman spor eğitmenleri eşliğinde yapılıyor.

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