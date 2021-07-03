Tepebaşı Belediyesi’nin, 716 yaş arası çocuklar için düzenlediği Futbol Yaz Okulu için kayıtlar başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, çocukların yaz mevsimini verimli ve sağlıklı biçimde geçirmesi için düzenlediği etkinlikleri sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen Futbol Yaz Okulu için kayıtlar 6 Temmuz tarihine kadar devam edecek. 716 yaş arası çocukların ücretsiz olarak kayıt olabileceği yaz okulu programı, Behiç Erkin Spor Kompleksi ve Ediz Bahtiyaroğlu Futbol Sahası’nda gerçekleştirilecek. Öğrenciler, kayıt işlemleri için iki merkeze müracaat edebilecek.

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