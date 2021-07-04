(ÖZEL) Balık tutkunlarının hafta sonu durağı Keskin Barajı oldu Şehrin stresinden barajda balık tutarak kurtuluyorlar Keskin Barajı’nda balık tutanlar havadan görüntülendi Balık tutanlardan Recep Bidal: “Stresimi atmaya geliyorum”

Eskişehir’de hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyenler oltalarını yanına alıp Keskin Barajı’nda balık tuttu.

Eskişehir kent merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Keskin Barajı, yaz mevsiminde doğa ve balık tutkunlarının hafta sonu durağı oldu. Şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenler kamp sandalyeleri ve semaverlerini alıp barajın yolunu tuttu. Bazı vatandaşlar baraj kenarına çadır kurup kamp yaparken, bazıları da balık keyfi yaptı. Hafta sonu tatilinde sessizlik arayanların tercih ettiği Keskin Barajı, özellikle emekli vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor. Boş zamanlarını baraj kıyısında balık tutarak geçiren emekliler manzaranın tadını çıkarıyor. Drone ile havadan görüntülenen baraj, manzarasıyla görenleri adeta hayran bırakıyor.



“Gelip 34 gün kalıyorum”

Şehir merkezine yakın olması nedeniyle baraja sürekli gelerek balık tuttuğunu aktaran 66 yaşındaki Fatih İncebel, “Ben buraya gelip, oltaları suya atıyorum. Cuma günü geldim, gece burada kaldım. Pazartesi günü sabaha kadar da buradayım. Bir tarafta güneş bir tarafta rüzgar var. Hobi olarak geliyorum. Balık gelmiş gelmemiş o kadar da önemli değil. Küçük balıkları zaten geri atıyorum. Önceden sırt çantası ile geliyordum. Araba aldıktan sonra gelip 34 gün kalıyorum. Kafamı dinliyorum” diye konuştu.



“Stresimi atmaya geliyorum

Şehrin stresinden kaçmak için baraja balık tutmaya gelen 70 yaşındaki Recep Bidal, “Hanımla geliyoruz. Çay demleyip kahvaltı yapıyoruz. Balık tutup eğleniyoruz. Haftada 23 gün geliyoruz. Yaş 70 oldu. Çocukluğumda barajda büyüdüm ben. Balıkçılık yaptım. Stresimi atmaya geliyorum. Şehir merkezini pek sevmiyorum. Uzak durmaya çalışıyorum” dedi.

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