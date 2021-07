Yaz aylarında sağlıklı beslenme için 10 altın kural Ümit Vişnelik Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Ayda Erken: “Bize kilo aldıran en önemli unsurlardan biri düzensiz uyku ve yemek saatleridir” "Hamur tatlıları yerine dondurma tercih edin"

Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Ayda Erken, yaz aylarında sağlıklı beslenme için 10 altın kuralı anlattı.

Gazetelerde, dergilerde yer alan düşük kalorili, kısa zamanda hızlı kilo kaybını hedefleyen diyetlerin yarardan çok vücudumuzda kalıcı harabiyetlere yol açtığına dikkat çeken Dyt. Erken, “Daha çok kas ve su kaybına neden olan bu diyetler hem bizi halsiz bırakmakta hem de metabolizmamız üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi yaz aylarında da sağlıklı beslenme kurallarına dikkat ederek hem formumuzu koruyup hem de sağlıklı kalabiliriz” diye konuştu.

Tatlı için dondurma

Dyt. Erken, yaz aylarında sağlıklı ve fit kalabilmek için şu tavsiyelerde bulundu:

“Yaz aylarında terlemeyi de göz önünde bulundurduğumuzda 33,5 litre civarında sıvı tüketmemiz gerekir. Hiçbir sıvı suyun yerini alamaz. Gün içinde bol miktarda içilen çay ve kahveyi su tüketimi listesinden çıkartın. Eğer yeterli derecede su içmezseniz kafeinli içecekler nedeni ile de vücudunuzda sıvı kaybı olacaktır. Asitli içecekler yerine; süt, ayran, bitki ve meyve çayları tercih edin. Tuz tüketiminizi günlük 5 gramdan fazla olmayacak şekilde ayarlamalısınız. Porsiyonlarınızı küçülterek en erken 2 saat aralıklar ile beslenin. Besinleri yağda kızartmak yerine fırında, ızgara veya haşlama olarak tercih edin. Hamur tatlıları yerine dondurma tercih edin. Havanın serinlediği saatlerde fiziksel aktivitenizi artırın.”



Kilo vermeden önce almamak

Kilo vermeden önce almamayı öğrenmek gerektiğini belirten Dyt. Erken, “Kilo vermek çok zor değildir. Asıl zor olan verilen kiloları tekrar almamaktır. Bu nedenle hangi yöntem ile kilo verirseniz verin eğer kilo almanıza sebep olan yanlış yaşam tarzınızı ve alışkanlıklarınızı düzeltmezseniz unutmayın tekrar aynı kiloya hatta daha fazlasına geri dönersiniz. Bize kilo aldıran en önemli unsurlardan biri düzensiz uyku ve yemek saatleridir. Günde bir kez (6 8 saatten fazla olmamalı) uyuyun. Sabah kalktıktan sonra kahvaltınızı geciktirmeden ilk 1 saat içinde yapın. Bu metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur. Kahvaltıdan 3 saat sonra küçük bir ara öğün alın ve ara öğünden 2 saat sonra da öğle yemeğinizi yemeye çalışın, öğle yemeğinden sonra 4 saat hiç bir şey yemeyin. 4 saatin bitiminde yine küçük bir ara öğün alıp 2 saat sonrada akşam yemeğinizi yiyin. Böylelikle “azar azar sık sık yemek” denilen alışkanlığı düzenlemiş ve metabolizmanızın daha düzenli çalışmasını sağlamış olursunuz. Kilo almamıza sebep olan ikinci kötü alışkanlığımız ise yemeklerimizi hızla ve çiğnemeden yememizdir. Yemeklerinizi yavaş yavaş ve iyi çiğneyerek (her lokmayı en az 15 kez) yiyin. Küçük lokmalar alın. Acele etmeyin.” dedi.



Yaşam boyu aktivite

Beslenme ve fiziksel aktivitenin sağlığın korunmasında birbirinden ayrılmaz iki unsur olduğunu belirten Dyt. Erken, “Fiziksel aktivitenizi arttırdığınız zaman belirli miktarda kalori (enerji) harcarsınız. Ancak her gün yapacağınız 30 dakika egzersizin kilo kaybına veya bunun devamlılığına yararı için beslenme düzeninize ve yediğiniz porsiyon miktarına da dikkat etmeniz gerekir. Yaşam boyu yapacağınız fiziksel aktiviteyi seçmelisiniz.” dedi.

