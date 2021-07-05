Tüfekle ağır yaraladığı eski eşini, kapısında beklemiş (2)

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SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI

Eskişehir´de, psikolojik tedavi gören Sedat Köse´nin (36), evinin girişinde av tüfeğiyle ağır yaraladığı eski eşi Fadime D. (35), yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı. Hayati tehlikesi süren Fadime D.'nin, Köse ile 14 yıl evli kaldığı ve 1 yıl önce boşandığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2021-07-05 14:06:52



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