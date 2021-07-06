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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EsİTÜM heyeti Rektör Erdal’ı ziyaret etti

İHA

EsİTÜM heyeti Rektör Erdal’ı ziyaret etti

Eskişehir İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği (EsİTÜM) Yönetim Kurulu Temsil Heyeti, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ı makamında ziyaret etti.
EsİTÜM Yönetim Kurulu Temsil Heyeti, Eti Makina Genel Müdürü Ata Fevzi Tuvay, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Turan, TEI Program Yöneticisi Saffet Erde Turan, BTB Solar Genel Müdürü Burak Oklar, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Arş. Gör. Fatma Yaşlı’nın yer aldığı ziyarette, üniversiteüniversite ve üniversitesanayi iş birliği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Görev yaptığı dönemde İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) ilk sosyal bilim lisans programı olan Ekonomi Bölümünün kurucusu olan Rektör Erdal, İTÜ’nün, teknik ve mühendislik eğitimi alanında Türkiye’nin en köklü üniversitesi olduğunu belirtti. Erdal ayrıca ziyaret kapsamında EsİTÜM üyeleri ile ülkemize ve Eskişehir’e katkı sağlayacak iş birlikleri hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Erde Turan ise İstanbul Teknik Üniversitesindeki çalışmaları ve EsİTÜM Derneği’nin kuruluşundaki katkılarından dolayı Prof. Dr. Fuat Erdal’a teşekkürlerini iletti.
Ziyaret, fotoğraf çekimi ve hediye takdiminin ardından sona erdi.

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