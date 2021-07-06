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Ali Çelikoğlu: Eskişehirspor'u kapatan son divan başkanı olmak istemiyorum

DHA

Ali Çelikoğlu: Eskişehirspor'u kapatan son divan başkanı olmak istemiyorum


Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİRSPOR Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu, yaklaşık 106 milyonu futbolculara olmak üzere 246 milyon 258 bin 239 lira borcu olan kulübe başkan adayı çıkmadığını ifade ederek, "Pazartesi günü Saat 15.00´a kadar bir liste talibi olmadığı durumda ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Orada olmak istemiyorum, bu kulübü kapatan son divan başkanı olmak istemiyorum" dedi.
Misli.com 2´nci Lig'e düşen Eskişehirspor´da seçimli olağanüstü genel kurul, başkan adayı çıkmadığı için Divan Kurulu´na devredilerek 15 gün ertelenmişti. Ertelemenin ardından ise başkan adayı bulunmadığı için genel kurula 12 Temmuz´a kadar ara verildi. Yaklaşık 106 milyonu futbolculara olmak üzere 246 milyon 258 bin 239 lira borcu olan kulübün Ali Çelikoğlu başkanlığındaki, kongre üyeleri Fatih Baturaygil, Mehmet Şimşek, Mehmet Kahya ve Çetin Arslanboğa transfer tahtasını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Eskişehirspor Hanefi Demirkol tesislerinde gazetecilerle bir araya gelen Divan Başkanı Ali Çelikoğlu, halen bir başkan adayının çıkmadığını söyledi. Divan kurulu üyeleri olarak genel kurulun yapılacağı 12 Temmuz´a kadar görevlerini sürdüreceklerini ifade eden Çelikoğlu, "Biz Pazartesi gününe kadar devam edeceğiz. Eskişehirspor´un menfaatine ne yapabiliriz diye devam edeceğiz. Ama bu saatten sonra bir yönetim listesinin palan pandıras çıkacağını da zannetmiyorum. Geçmiş dönemlerde böyle palan pandıras yapılan listeler oldu. Ama yarısının tesislere gelmeden noterden istifası geldi. Pazartesi günü Eskişehirspor´u yönetmeye niyeti olan arkadaşlarımız olacaksa, özellikle imzalar ve transferler konusunda yardımcı olacağımızı buradan bildiriyorum. Kongremiz saat 16.00´da, 15.00´e kadar bu yönetim listesi ulaşmazsa açıkçası belki ben de orada olamayacağım. Ben de bu son imzayı atmak noktasında, çok sevdiğim bu kulübün kapanma noktasında olamayacağım. Ama prosedür nedir gerçekten orasını da bilmiyorum. Bunu öğrenmek de istemiyorum" dedi.
Eskişehirspor´u kapatan divan başkanı olmak istemediğini ve aday çıkmadığı takdirde genel kurula gelmek istemediğini kaydeden Çelikoğlu, "Geldiğimiz noktada ben bir çözüm bulamadım. Bulacağımı da zannetmiyorum. Tabi ki Pazartesi günü Saat 15.00´a kadar bir liste talibi olmadığı durumda ben de ne yapacağımı bilmiyorum ama orada olmak istemiyorum. O imzayı atmak bana çok şey kaybettirecek. Atamayacağım. Yapamayacağım tek şey bu. Bu kulübü kapatan son divan başkanı olmak istemiyorum. Kulübü kapatan başkan yaftası yemek istemiyorum. Çünkü bu şehir diyecek ki, `Bu son divan, kulübü kapattı´. Bu oluşumdan, algılardan anlıyorum ki bize `Son divan üyeleri kapattı´ dedirtmeyeceğim" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Eskişehirspor tesisleri
-Başkan Ali Çelikoğlu´nun açıklaması
-Genel görüntülerDHA-Spor Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN
2021-07-06 14:11:23

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