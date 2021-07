Fransız Dili Ataşesi Vincent Brousse, Çağfen Koleji’ni ziyaret etti

Fransa Büyükelçiliği Fransız Dili İş Birliği Ataşesi Vincent Brousse, Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin'in davetlisi olarak Eskişehir'e geldi.

Eskişehir'de bir gün boyunca konaklayan Ataşe Vincent Brousse, hem Eskişehir'i gezerek kent hakkında bilgi sahibi oldu, hem de Çağfen Koleji ve Anaçağ Anaokulu'nu ziyaret ederek okullarda verilen Fransızca eğitimi ile ilgili Serkan Can Zengin ile istişarelerde bulundu.

Fransa Dili İş Birliği Ataşesi Brousse Eskişehir’i çok beğendiğini söyledi

Ataşe Vincent Brousse'un ziyaretinin ilk gününde Eskişehir turu gerçekleştirildi, Serkan Can Zengin eşliğinde şehri gezen Brousse, Odunpazarı Evleri, Odunpazarı Modern Müzesi(OMM), Balmumu Heykeller Müzesi ve Atlıhan El Sanatları Çarşısı’na gitti. Kent hakkında bilgilendirilen Brousse, Eskişehir'i çok beğendiğini de ifade etti.

Programın ikinci gününde Çağfen Koleji ve Anaçağ Anaokulu'nu ziyaret eden ve yapılan eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Ataşe Brousse, Fransa Büyükelçiliği'nin desteği ile okullarda ve Eskişehir’de yapılabilecek çalışmalar ve iş birlikleri hakkında fikirler verdi.

Amaç; Eğitim, Kültür ve Sanat İş Birliği

Ataşe Brousse, Eskişehir'den ve Çağfen Koleji’nden etkilendiğini ifade ederek, Fransa Büyükelçiliği olarak Eylül ayı itibariyle başta sinema ve tiyatro olmak üzere ortak eğitimler yapılabileceğini, süreç içerisinde diğer Fransız Büyükelçiliklerinin yetkilileri ile bir araya gelinebileceğini belirtti. Ayrıca Ataşe Brousse, kültür ve sanat gibi konularda iş birliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

