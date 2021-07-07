(Özel) Piyasayı rahatlatacak domates tezgaha düştü Eskişehir seralarında yetiştirilen ürünler 12 şehirde satılıyor Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç: “Türkiye’de en ucuza sebze, belki de meyve yiyen şehirlerde başı çekiyoruz”

Seralarda üretilen yer domateslerinin pazarlara ulaşmasıyla birlikte piyasanın düşeceğini belirten Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, “Seralardaki domateslerin toplanması ve açık alanlardaki ürünlerimizin de çıkmasıyla birlikte fiyatlar Eskişehir’de minimum seviyelere düşecek, aynı zamanda da dışarıya mal sevkiyatlarımız başlayacak” dedi.

Eskişehir Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği üyeleri tarafından seralarda yetiştirilen domatesler, pazar tezgâhlarındaki yerlerini almaya başladı. “Sırık” ve “yer” olmak üzere farklı yöntemlerle üretilen domatesler, farklı zamanlarda toplanarak sofralarla buluşturuluyor. Yaklaşık 20 gün önce satılmaya başlayan sırık domatesin ardından, yer domateslerinin de pazarlarda satılmasıyla birlikte fiyatların ciddi oranda düşmesi bekleniyor. İlk olarak Eskişehir ihtiyacını karşılayan çiftçiler, ürünlerin oldukça fazla olması nedeniyle yaklaşık 12 şehre de sevkiyat yapıyor. Seralarda yetiştirilen malzemelerden elde edilen verimin oldukça iyi olduğunu ifade eden Yaş Sebze Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, Türkiye’de en ucuz meyve ve sebzelerin Eskişehir’de satıldığını öne sürüyor.



“Eskişehir’in yerli ürünleri çıktığı zaman fiyatlarda düşüş olacak”

Eskişehir’deki seralarda yetiştirilen ürünlerin toplanmasıyla birlikte bolluk yaşanacağını söyleyen Başkan Kılıç, “Seramızda yer domatesi üretiyoruz. Yaklaşık 1 haftadır kızarmaya başladı. Biraz geç kaldı ama bundan yaklaşık 1520 gün önce üreticilerimizin sırık domateslerini pazarlara gönderdik. Şu anda hâlihazırda satılıyor. Şu anda verim olarak fena değil ama ilerleyen günlerde biraz daha düzeleceğini tahmin ediyoruz. Eskişehir’in yerli ürünleri çıktığı zaman ister istemez fiyatlarda düşüş olacak çünkü bolluk olacak. Dolayısıyla domateslerimiz, açık alanlardaki ürünlerimiz de çıktığı zaman fiyatlar Eskişehir’de minimum seviyelere düşecek ve üzerine dışarıya da mal sevkiyatlarımız başlayacak. Eskişehir’in başta domates ve dolmalık biber olmak üzere ihtiyacını karşıladıktan sonra yaklaşık mevsimine göre değişmekle birlikte 1213 vilayete sebzemizi göndereceğiz. Bu illerin arasında Ankara, İstanbul ve Bursa başta geliyor. Yerine göre Zonguldak, Karabük, Antalya bazen de Mersin’e gönderiyoruz. Ben iddia ediyorum ki Türkiye’de en ucuza sebze belki de meyveyi yiyen şehirlerde başı çekiyoruz” şeklinde konuştu.

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