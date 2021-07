Market sahibinin köpeği “Dayı” mahallenin maskotu oldu

Eskişehir’de bir market sahibinin “Dayı” isimli köpeği, sevimli hareketleriyle görenlerin sevgisini kazanıyor.

Eskibağlar mahallesinde bulunan bir marketin sahibi Ramiz Hızlı, “Rus Finosu” cinsi, “Dayı” isimli köpeğini her gün iş yerine getiriyor. Tüm gün market önünde vakit geçiren Dayı, kimi zaman su dolabının üzerine yatıyor, kimi zaman ise cadde bulunan diğer esnafları ziyarete gidiyor. Diğer dükkân sahipleri tarafından da çok sevilen Dayı, gelen müşterilerin ilgisini çekiyor.



“Semt pazarındaki herkes Dayı’yı tanır”

Köpeği Dayı’yı her gün kendisiyle birlikte markete getirdiğini söyleyen Remzi Hızlı, “İş yerimin üst katında oturuyorum, Dayı’yı akşamları eve götürüyor, gündüz ise marketin önüne getiriyorum. İki buçuk yıldır bizimle. Akşama kadar sağda solda eğleniyor kendi çapında. Müşteriler kendisine bayılıyor, çok seviyorlar. Herkes seviyor. Yan sokakta kurulan semt pazarında da herkes Dayı’yı tanır. Bazen orayı da turladığı oluyor. Tıpkı insan gibi. Yanımızda da gezdiriyoruz, beraber her yerde dolaşıyoruz. Çok hareketli ve oyun isteyen sevecen bir köpek. Genellikle dışarıdaki su dolabının üzerine çıkarak yoldan geçen insanları izliyor” diye anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.