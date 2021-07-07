Başdanışman Köse, kadın kooperatiflerini gezdi

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kooperatiflerinden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Fatma Köse, Eskişehir’de bulunan kadın kooperatiflerini gezdi.

Eskişehir’de üretici konumunda olan kadınları ziyaret eden Fatma Köse, öncelikle Han ilçesinde lavanta sabunu yapan kadınlarla bir araya geldi. Kurdukları kooperatif ile yurt geneli lavanta sabunu pazarlayan kadınları tebrik eden Başdanışman Köse, yeni pazarlar bulmaları için kendilerine yardım edeceklerini söyledi. Han ilçesinden sonra Kaymaz Yayla’da bulunan kadın Nesibe Hatun Doğal Yaşam Köyü Kadın Kooperatifinde bulunan 23 kadın üyesiyle buluşan Köse, köylerine dönerek üretime başlayan kadınların çalışmalarını inceledi. Köse, Odunpazarı Belediyesi tarafından kurulan üretici kadınlar kooperatifini gezdi. Burada kadınların üretmiş olduğu ürünleri incelerken, tavsiyelerde bulundu.

Ziyaretler sırasında Başdanışman Fatma Köse'ye, Odunpazarı Meclis Üyesi Figen Kahya eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.