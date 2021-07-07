Masal Şatosu önünde rüya gibi evlilik teklifi

Evlilik teklifi için Belçika’dan Eskişehir’e gelen gurbetçi, Masal Şatosu önünde yaptığı rüya gibi teklife “evet” cevabı aldı.

Belçika’da yaşayan Cem Parlar ve Ayşe Kader Güçlü, akrabalarını ziyaret etmek için Eskişehir’e geldi. Cem Parlar’ın evlilik teklifi edeceğinden habersiz olan Ayşe Kader Güçlü, erkek arkadaşıyla birlikte Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda gezmeye çıktı. Parka gitmeden önce ilgili makamlardan gerekli tüm izinleri alan ve hazırlıkları yapan Parlar, Masal Şatosu’nun önüne geldiklerinde kız arkadaşını şaşkınlığa uğrattı. Şato önünde rüya gibi bir evlilik teklifiyle karşılaşan Güçlü, sevince boğuldu. Ayşe Kader Güçlü’nün evlilik teklifini kabul etmesinin ardından çiftin mutlu anları objektiflere yansıdı.

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