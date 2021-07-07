Odunpazarı geri dönüşüm ağını genişletiyor 14 Mahallede devam eden geri dönüşüm çalışmaları 28 mahalleye çıkıyor

Odunpazarı Belediyesi'nin halen 14 mahallede devam eden geri dönüşüm çalışmaları 28 mahalleye çıkıyor.

İstiklal, Arifiye, Deliklitaş, Kırmızıtoprak, Osmangazi, Akarbaşı, Vişnelik, Gökmeydan, Kurtuluş, Göztepe, Gültepe, Yıldıztepe, Büyükdere ve Sümer mahallelerinde devam eden ambalaj atığı toplama ağına Emek, Vadişehir, Alanönü, Ihlamurkent, Gündoğdu, Yenidoğan, 71 Evler, Orhangazi, Cunudiye, Çankaya, Dede, Karapınar, Yenikent ve 75. Yıl mahalleleri de eklendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan yetkililer, vatandaşların Odunpazarı Belediyesi tarafından dağıtılan mavi poşetler içerisinde kağıt, karton, cam, metal ve plastik gibi geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını biriktirerek, mahallelerinde belirlenen günde saat 08:00 ile 10:00 arasında binalarının önüne çıkarmaları gerektiğini belirtti. Toplama ekiplerinin aldığı dolu poşet kadar boş poşet bırakacağını ifade eden yetkililer, ambalaj atıklarını çıkarırken belirlenen gün ve saatlere uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Geri dönüşüm toplama sisteminin uygulandığı mahalleler günlere ayrıldı. Pazartesi günleri; Emek, Vadişehir, Kırmızıtoprak, Osmangazi, Salı günleri ise Alanönü, Ihlamurkent, Akarbaşı, Vişnelik mahallelerinde toplama yapılacak. Ayrıca Çarşamba günleri Gündoğdu, Yenidoğan, 71 Evler, Orhangazi, Gökmeydan, Kurtuluş mahallelerinde toplama yapılırken Perşembe günlerinde ise Göztepe, Gültepe, Yıldıztepe, Cunudiye, Çankaya, Dede, Karapınar mahallelerinde toplama yapılacak. Cuma günleri Büyükdere, Sümer, Yenikent mahallelerinde toplama yapılırken haftanın son toplaması Cumartesi günü Deliklitaş, İstiklal, Arifiye ve 75. Yıl mahallelerinde yapılacak.

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