Taraftardan imza vermeyen futbolculara sitem Vatandaş Eskişehirspor’u kurtaracak imzaları bekliyor EsEs taraftarı Mehmet Ali Zobur, "Eskişehirspor gibi köklü bir camia birkaç insanın merhametine kaldı”

Eskişehirspor'da transfer tahtasının açılabilmesi için alacaklı isimlerden imza toplanma çalışmaları devam ederken, EsEs taraftarları takımın zor günlerinde imza vermeyen futbolculara sitem ediyor.

Eskişehir’in sembolü haline gelen Eskişehirspor’da işler her geçen gün daha da kötüye gidiyor. İlk iki seçimli genel kurulda başkanlığa aday liste çıkmazken son olarak üçüncü genel kurul bekleniyor. Eğer bu seçimli genel kurulda da başkanlığa aday bir liste çıkmazsa Eskişehirspor’da kayyum dönemi başlayacak. Seçimli genel kurula sayılı günler kalmasına rağmen başkanlığa aday liste henüz olmaması da tedirgin ediyor. Öte yandan henüz imza vermeyen futbolculardan dolayı transfer yasağı devam eden Eskişehirspor, yeni sezona eksi puanla başlayabilir. Tüm bunlar vatandaşı ve taraftarı çaresiz kılarken, halk çözümü imza verebilecek dosya sahiplerine seslenmekte buluyor.



“Şu zamanda imza atanlar paralarını bir şekilde alacaklar”

Eskişehirspor’a imza vermeyenlerin, paralarını alabilmek için bunu yapmaları gerektiğini belirten Nedim Canipek, “Sporcuların kimisi imza attı, kimisi destek verdi. Bir an önce sorun halledilip takımın hak ettiği yere gelmesi lazım. Transfer yapılması lazım ki takım iyi bir yerlere gelebilsin. Tekrar süper lige kadar çıkmamız lazım. Kendilerince haklı olabilirler. Para alamamaktan korkuyorlar. Onların da ekmek davası, ama Türkiye koşullarında futbolcular çok iyi para kazanıyor. Şu zamanda imza atanlar paralarını bir şekilde alacaklar. Atmayanlar da bir şekilde alacaklar. Ama para alabilmeleri için Eskişehirspor’un bu durumdan çıkması gerekiyor. Eskişehirspor’un iyi duruma gelmesi gerekiyor ki bir şeyler yapılsın. Eskişehir halkı da sahip çıkacaktır eminim. Sahip çıkmak zorundayız. Eski yöneticilerin hepsi kendi reklamlarını yaptılar. Hepsi iş adamıydı. Herkesin gönülden Eskişehirspor’a destek olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.



“Çoğu futbolcunun çoğu kulüpten alacağı var”

Eskişehirspor’un bulunduğu duruma sitem eden Mehmet Ali Zobur ise “Birlik olma zamanı şuanda. Birlik olurlarsa Eskişehirspor kurtulur. İmza vermeyen futbolcular hakkında bir şey söyleyemem. Bu profesyonel bir iş. Bugün Eskişehirspor’a bunu yapsalar başka kulüplere de yapmaları gerekiyor. Çoğu futbolcunun çoğu kulüpten alacağı var. Özellikle alt liglerde bu durum çok fazla. Eskişehirspor’da oynayan futbolcular alsın parasını tabi hakkı, ama ayağın top değmemiş futbolculara bir şey diyemiyorum. Eskişehirspor gibi köklü bir camia birkaç insanın merhametine kaldı” dedi.



“İmza vermezlerse daha da para alamazlar”

Futbolcuların paralarını alabilmek için tek çarelerinin imza vermek olduğunu belirten Gürcan Kurtyılmaz da, “İmza vermezlerse daha da para alamazlar diye söyleniyor. İmza verirlerse belki de Eskişehirspor büyük taraftarının desteğiyle kurtulacaktır. Paralarını ilerde daha rahat alabilirler. Tüm futbolculara imza vermeleri için ricada bulunuyorum. İnşallah imza verirler. İmza vermeyenlerden en çok Trabzonspor kulübüne kızıyorum” ifadelerine yer verdi.



“Umarım herkes imza verir”

Eskişehir’in birlik olup takımı kurtarması gerektiğini belirten Erol Şen ise şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehirspor için üzülüyoruz. Şehrimize yakışmıyor. Maçlara gitmek, tezahürat etmek bizim stres atmamızı sağlıyordu. Artık hevesimiz de kalmadı. Umarım herkes imza verir. Şehirdeki tüm herkesle el birliğiyle Eskişehirspor’u kurtarmalıyız. Takım bizim takımımız.”

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