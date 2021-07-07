Seyitgazi yolunda trafik kazası, 1 yaralı

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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, SeyitgaziEskişehir karayolu Asri Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Seyitgazi Belediyesi’ne hizmet veren 26 LF 603 plakalı tır, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün araç hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kazada belediye personeli Selçuk Yeşil hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Selçuk Yeşil’i Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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