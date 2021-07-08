Bu rahatsızlıkları olan güneş alerjisi riski altında Yaz aylarında güneş alerjisine dikkat

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket, açık tenli kişilerin yanı sıra başka bir cilt hastalığına sahip olanlar ve dermatiti olan kişilerinin güneş alerjisi riski altında olduğunu söyledi.

Güneş alerjisi cildin zararlı ışınlara karşı gösterdiği bir reaksiyondur. Değişik klinik durumları kapsayabilir ve bunlara fotodermatoz da deniliyor. Bu alerji, güneş ışınlarına vücudun doğrudan maruz kalan bölgelerinde görülür. Burada çeşitli ilaçlar, kozmetik maddeler ve bağışıklık sistemi de rol oynuyor. Alerji, güneşe aşırı maruz kalma sonrasında oluşan serbest oksijen ve hidroksi radikallerinin neden olduğu doku ve hücre harabiyetidir. Cilt yapısına ve güneşe maruz kalma süresine bağlı olarak değişmekle birlikte herkeste görülebilir. Dr. Turgay Hasan Bereket konu ile ilgili detaylı konuştu.



“Kimler risk altında”

Açık tenli kişiler, başka bir cilt hastalığına sahip olanlar ve dermatiti olan kişiler risk altındadır. Bazı ilaçları almak, örneğin tetrasiklin grubu antibiyotikler, sülfa bazlı ilaçlar, ketoprofen gibi bazı ağrı kesiciler, bazı kolesterol ilaçları, antipsikotik olarak kullanılan bazı ilaçlar güneş alerjisi riskini arttırırlar.



Güneş alerjisinin belirtileri nelerdir?

Güneş alerjisinin belirtilerine değinen Uzm. Dr. Turgay Hasan Bereket, “Güneş alerjilerinin ana belirtileri, ciltte kaşınan, batan ve yanan kırmızımsı lekelerdir. Bunlar, vücudun çoğunu kapsarsa tansiyon düşmesi, baş ağrısı, mide bulantısı ve nefes almakta zorluk gibi belirtilerde görülebilir. Ayrıca kaşıntı veya ağrı, kabarık yamalarla birleşebilen küçük çıkıntılar, kabuklanma veya kanama, kabarcıklar ve kurdeşen olabilir. Uzun süren maruziyetten sonra ciltte değişik lekeler erken yaşlanma, deri kanserleri ve SLE gibi bazı otoimmun hastalıkların belirtisi de olabilir” dedi.



Güneş alerjisi teşhisi nasıl konulur?

Çoğu durumda sadece cilt muayene edilerek teşhis edilir. Bununla birlikte aynı belirtiler güneş alerjisi yerine SLE (Sistemik Lupus Eritamatozis) gibi altta yatan bir deri hastalığından ileri geldiği düşünülürse kan ve doku örneği alınabilir.



Güneş alerjisinden korunmak için nelere dikkat edilmeli?

Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket konuşmasını şöyle devam etti:

“Güneş alerjiniz varsa veya güneşe karşı artan bir duyarlılığınız bulunuyorsa, güneşin yoğun olduğu 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşten uzak durun. Çok fazla güneş ışığına ani maruz kalmaktan kaçının, cildinizin güneş ışığına uyum sağlaması için dışarıda geçirdiğiniz zamanı yavaş yavaş arttırın. Güneş gözlüğü, uzun kollu gömlek ve geniş kenarlı şapka kullanın. İnce dokunmuş kumaşlardan kaçının. Bilinen tetikleyicilerden uzak durun ve en az 30 SPF’li geniş spektrumlu bir güneş kremi kullanın.’’



Güneş alerjisi tedavisi nasıl yapılır?

Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket, güneş alerjisi tedavisi hakkında şunları söyledi:

“Güneş alerjisinin türüne göre değişir. Hafif vakalarda birkaç gün güneşten uzak durmak yeterli gelebilir. İlaç tedavisi gereken durumlarda kortikosteroid içeren kremler, antihistaminik ilaçlar ve gerekiyorsa kısa süreli kortikosteroidli ilaçlar doktorunuz tarafından reçetelendirildiğinde kısa süreli kullanılabilir.”

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