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Eskişehir’de aşılama çalışmaları Espark’ta açılan COVID -19 Aşı Uygulama Noktası randevusuz aşı kolaylığı sağlamaya devam ediyor

İHA

Eskişehir’de aşılama çalışmaları Espark’ta açılan COVID -19 Aşı Uygulama Noktası randevusuz aşı kolaylığı sağlamaya devam ediyor

Eskişehir’ de yapılan aşı sayısı 800 bine yaklaşırken, Sağlık Bakanlığı Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve Espark Alışveriş Merkezi işbirliğiyle pandemi ile mücadeleye destek vermek amacıyla 1 Temmuz’da çalışanlar ve ziyaretçiler için açılan randevusuz aşı uygulama noktası ilgi görmeye devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından COVID19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyası etkin şekilde tüm hızıyla sürüyor. ‘Yerinde Aşı’ uygulaması, Sağlık Bakanlığı Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekip ile gerçekleştiriliyor. Eskişehir’in buluşma noktası Espark Alışveriş Merkezi de bu kapsamda önemli bir aşı noktası oldu. Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı aşı seferberliği kapsamında, 12:00 20:00 saatleri arasında hizmet veren ve AVM çalışanları ile ziyaretçilerin randevu almadan yararlanabildiği COVID 19 aşı uygulama noktası vatandaşları memnun ediyor.
Espark Alışveriş Merkezi Müdürü Berkay Damgacı, hızlı ve etkin planlamayla kentteki yüksek aşılama oranı başarısı için Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve ekibine teşekkür etti. Damgacı, pandeminin başladığı günden bu yana gösterdikleri fedakarlık ve başarı için tüm sağlık çalışanlarına duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

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