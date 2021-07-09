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Bosna Hersek'ten Eskişehir'e anlamlı ziyaret Orman Bölgenin konukları Bosna Hersek’ten

İHA

Bosna Hersek'ten Eskişehir'e anlamlı ziyaret Orman Bölgenin konukları Bosna Hersek’ten

Orman Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen projeler kapsamında Türkiye’ye gelen Bosna Hersek Cumhuriyeti Ormancılık heyeti, Eskişehir’de de bir dizi teknik incelemelerde bulundu.
Eskişehir’e gelen Bosna Ormancılık heyetinde, Bosna Hersek Ormancılar Birliği Başkanı Refik Hodzic, Orman Fakültesinden Prof. Dr. Osman Mujeninoviç, Sarajevo Kantonu Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Orman Yüksek Mühendisi Kemal Starogorcic, Orman Mühendisi Azer Jamakoviç ve Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Şube Müdürü Nihat Karakaya vardı.
Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve üst yönetim tarafından ağırlanan heyet ile önce kısa bir toplantı yapıldı. Kardeşlik duygularının dile getirildiği toplantıda, iki ülkenin ormancılık çalışmaları ve yapılabilecek ortak işler görüşüldü. Görüşmeye, Eskişehir Ormanspor Antrenörü M.Fatih Işık’da katıldı. Aynı zamanda kulüp Başkanı Temel, Bosna ile sportif dostluklarda kurmak istediklerini dile getirdi. Bosna heyetine Eskişehir hatırası çeşitli hediyeler takdim edilince, Refik Hodzic, Bölge Müdürü Recep Temel’in yakasına Bosna savaşının ve Srebrenitsa soykırımının simgesi olan rozeti takınca duygusal anlar yaşandı.
Misafir heyet daha sonra Orman Fidanlığında incelemelerde bulundu. Fidanlık Müdürü İzzet Bolatkıran, tohumdan başlayarak fidan yetiştirme aşamalarını anlattı. Tıbbi ve Aromatik bitki bahçeleri de yerinde görüldü. Türkiye’de tek olan Kayaç Parkı da gezilerek maden ve kaya örnekleri incelendi. Daha sonra Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü gezildi. Enstitü Müdürü Cezmi Özel, yapılan toprak ve su analizleri hakkında bilgi aktardı. Son olarak, OGÜ ile ortak yürütülen Hippoterapi merkezi gezildi. Burada Merkezin Müdürü Cafer Yıldırım, Avrupa Birliği destekli bir proje olan ve doğa ile iç içe yapılan atlı terapi çalışmalarını anlattı.
İncelemelere, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan ve İşletme Müdürü Doğan Kiras eşlik etti.
Şehirde bir gezi de yapan Bosna heyeti programları gereği Bursa iline geçti.

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