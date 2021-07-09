2001/2-3 tertiplerin yemin töreni yapıldı

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Eskişehir’de acemi erlerin ant içme töreni Cezaevi Tabur Komutanlığı’nda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrine tertip edilen 2001/23 tertip acemi erlerin ‘Ant içme töreni’, Eskişehir Cezaevi Tabur Komutanlığı’nda gerçekleştirildi.

Atış, spor ve eğitimde birinci olan 3 Mehmetçiğe İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy tarafından takdir belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Acemi eğitimlerini başarıyla tamamlayan Mehmetçikler vatani görevlerini yerine getirmek üzere Jandarma Teşkilatı’nın saflarında yerlerini aldı.

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